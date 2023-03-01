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Войска России пресекли попытку массированной атаки дронов ВСУ на Крым

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RT
Армия России предотвратила попытку ВСУ провести массированную атаку дронов на Крым. Силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, ещё четыре выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.
Войска России пресекли попытку массированной атаки дронов ВСУ на Крым
  • globallookpress.com

Об этом заявило российское Министерство обороны.

«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова», — говорится в сводке.

Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.

Как отметили в Кремле, Россия не верит заявлениям представителей Украины о непричастности Киева к попыткам проводить атаки на российской территории.

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