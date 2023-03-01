Войска России пресекли попытку массированной атаки дронов ВСУ на Крым

Армия России предотвратила попытку ВСУ провести массированную атаку дронов на Крым. Силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, ещё четыре выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.

Об этом заявило российское Министерство обороны.

«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова», — говорится в сводке.

Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.

Как отметили в Кремле, Россия не верит заявлениям представителей Украины о непричастности Киева к попыткам проводить атаки на российской территории.