Войска России пресекли попытку массированной атаки дронов ВСУ на Крым
- globallookpress.com
Об этом заявило российское Министерство обороны.
«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова», — говорится в сводке.
Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.
Как отметили в Кремле, Россия не верит заявлениям представителей Украины о непричастности Киева к попыткам проводить атаки на российской территории.