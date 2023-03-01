Узнать больше

Песков заявил, что в Кремле не верят в непричастность Киева к ударам по России

Короткая ссылка
Россия не верит заявлениям представителей Украины о непричастности Киева к ударам по стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле не верят в непричастность Киева к ударам по России
  • РИА Новости

«Мы им не верим», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к атакам на Россию.

28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна.

Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить