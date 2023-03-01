Песков заявил, что в Кремле не верят в непричастность Киева к ударам по России
- РИА Новости
«Мы им не верим», — цитирует его ТАСС.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к атакам на Россию.
28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна.
Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.