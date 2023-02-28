Минобороны: российские системы РЭБ подавили украинские беспилотники на Кубани и в Адыгее

В ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее, сообщило Минобороны России.

РИА Новости