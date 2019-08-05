На ЧФ завершили формирование экипажа новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
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По его словам, экипаж укомплектован исключительно военнослужащими по контракту.
В настоящее время моряки отправились на курсы в Центр подготовки экипажей строящихся кораблей в Санкт-Петербурге. Затем они разместятся на судне и начнут обучение.
После этого совместно со специалистами завода и сдаточной командой экипаж будет готовить корабль для проведения этапов государственных испытаний перед приёмом в состав ЧФ.
«Павел Державин» — третий корабль проекта 22160 и первый строящийся на Керченском судостроительном заводе «Залив». Его спустили на воду в феврале 2019 года.
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