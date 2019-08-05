На ЧФ завершили формирование экипажа новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

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На Черноморском флоте завершили формирование новейшего патрульного корабля «Павел Державин», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
На ЧФ завершили формирование экипажа новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
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По его словам, экипаж укомплектован исключительно военнослужащими по контракту.

В настоящее время моряки отправились на курсы в Центр подготовки экипажей строящихся кораблей в Санкт-Петербурге. Затем они разместятся на судне и начнут обучение.

После этого совместно со специалистами завода и сдаточной командой экипаж будет готовить корабль для проведения этапов государственных испытаний перед приёмом в состав ЧФ.

«Павел Державин» — третий корабль проекта 22160 и первый строящийся на Керченском судостроительном заводе «Залив». Его спустили на воду в феврале 2019 года.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.

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