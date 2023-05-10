«Защитить военнослужащих»: броневики «ВПК-Урал» и «Ахмат» впервые приняли участие в параде Победы

Бронеавтомобили «ВПК-Урал» и З-СТС «Ахмат» впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади. Машины предназначены для перевозки личного состава в условиях огневого воздействия противника и способны защитить экипаж от огнестрельного оружия и мин. В зависимости от поставленных задач автомобили могут оснащаться различными типами вооружений, в том числе крупнокалиберными пулемётами. Оба броневика уже поступают в войска. По словам аналитиков, данный тип военной техники крайне востребован в армии.

Бронированные автомобили «ВПК-Урал» и З-СТС «Ахмат» впервые приняли участие в параде на Красной площади по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В механизированной колонне проехало по шесть машин обеих моделей.

Напомним, броневик «ВПК-Урал» был разработан специалистами Военно-промышленной компании (ВПК). Машину впервые показали публике на форуме «Армия-2019».

Через три года на «Армии-2022» была представлена обновлённая версия автомобиля. По данным Минобороны РФ, в том же году более 20 автомобилей «ВПК-Урал» поступило на вооружение горного мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва.

Как отмечается на сайте военного ведомства, «ВПК-Урал» оснащён «защитой двигательного отсека, расположенного на крыше рабочего места пулемётчика и усиленным противоминным днищем, выдерживающим взрыв до 6 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте».

Бронеавтомобили «Тигр-М» и бронеавтомобили «ВПК-Урал» на параде в Москве, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В зависимости от задач кузов автомобиля приспособлен для установки различного вооружения, в том числе крупнокалиберного пулемёта или гранатомёта.

«ВПК-Урал» создан на базе серийного двухосного шасси автомобиля «Урал-53099». Установленный на броневике турбодизельный двигатель ЯМЗ-536 мощностью 400 л. с. позволяет автомобилю при весе 14,5 т развивать скорость по шоссе не менее 100 км/ч. Запас хода при этом составляет порядка 1 тыс. км.

Автомобиль оснащён автоматической коробкой передач и способен перевозить до 12 человек.

«С учётом пожеланий и опыта наших бойцов»

В отличие от броневика «ВПК-Урал», разработка З-СТС «Ахмат» (аббревиатура от «защищённое специальное транспортное средство») стартовала уже после начала спецоперации на Украине. Несмотря на это, специалистам «Ремдизеля» удалось в крайне сжатые сроки (25 дней) подготовить проект нового защищённого автомобиля.

3-СТС сделано по трёхосной схеме. Как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, такое решение позволяет повысить внедорожные качества броневика.

Бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» на военном параде, посвящённом 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Это обеспечивает повышенную проходимость. Соответственно, возрастают возможности передвижения по неподготовленным грунтовым дорогам и заболоченной местности. Это одно из основных преимуществ 3-СТС», — заявил эксперт.

Ещё одной особенностью «Ахмата» является рамная конструкция машины. По словам главного конструктора «Ремдизеля» Игоря Зараховича, выбор в пользу этого варианта был сделан для ускорения производства автомобилей.

«Если мы используем серийную раму, тогда, соответственно, завод, который производит защищённую машину, не должен собирать раму. Он не отвлекает на это свои ресурсы», — объяснил он в интервью ТАСС.

В компании отмечают, что решение разработчиков оправдало себя на практике: автомобили 3-СТС собираются в десять раз быстрее, чем безрамные броневики «Тайфун» с несущим кузовом, которые также производятся на «Ремдизеле». При этом бронезащита у обеих машин находится примерно на одном уровне.

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Первыми данные автомобили закупили подразделения Чеченской Республики, после того как проектом заинтересовался глава региона Рамзан Кадыров. По словам Игоря Зараховича, в связи с этим броневик и получил название «Ахмат».

О достоинствах новой машины Рамзан Кадыров в июле 2022 года рассказал в своём Telegram-канале.

«Эти бронемобили собраны с учётом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надёжная... Это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал глава Чечни.

В том же году 150 бронеавтомобилей поступило на вооружение соединений Центрального военного округа, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье. Помимо базовых версий броневика, военные также получили вариант «Ахмата» для медицинских подразделений.

В материалах Минобороны отмечается, что З-СТС предназначено для перевозки личного состава и грузов в условиях огневого воздействия противника. Броня автомобиля обеспечивает надёжную защиту экипажа, пассажиров и перевозимого груза от осколков снарядов и мин, а также от пуль, в том числе выпущенных из крупнокалиберных пулемётов.

«Ахмат» может перевозить до десяти человек экипажа и эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 °C, в том числе в горных районах на высоте до 4,5 тыс. м. В зависимости от поставленных задач на броневик опционально могут устанавливаться различные типы вооружений, в том числе крупнокалиберные пулемёты «Корд» и «Печенег», а также комплексы наблюдения и связи.

«Бронеавтомобилей мало не бывает»

Стоит отметить, что в российской армии используются и другие броневики. В частности, помимо различных версий уже упомянутого «Тайфуна», на вооружении ВС РФ находится большое количество бронированных автомобилей «Тигр», которые поступают в войска с 2007 года. Данная машина выпускается ВПК.

На этом предприятии был разработан и бронеавтомобиль «Атлет». Его государственные испытания завершились в конце 2021 года. О поступлении в войска данной машины в СМИ не сообщалось, однако известно, что на её базе предприятием ВНИИ «Сигнал» был создан мобильный комплекс управления огнём артиллерии «Планшет-М-ИР», которой позволяет управлять работой замаскированных командных пунктов.

Бронеавтомобиль «Атлет»

© ООО «Военно-промышленная компания»

Как отмечают аналитики, такие броневики, как 3-СТС «Ахмат», «ВПК-Урал», «Тигр», «Тайфун» и «Атлет», предназначены главным образом для перевозки личного состава.

«Они используются для перевозки военнослужащих. Броневики данного класса обычно обеспечиваются специальной противоминной защитой. При подрывах это позволяет уберечь личный состав», — отметил Дмитрий Корнев.

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По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, разработка в России одновременно нескольких типов близких по классу бронемашин является оправданным решением.

«У каждого автомобиля есть свои особенности, которые определяют их использование в войсках. Например, «Ахмат» для каких-то задач может оказаться слишком крупным и заметным для вражеских средств поражения. Но на этот случай у нас есть другие броневики — приземистые, которые успешно выполнят задачу», — пояснил специалист в беседе с RT.

Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Корнев.

«Во многих армиях мира используют несколько моделей, чтобы перекрыть все потребности вооружённых сил, потому что нужны и небольшие машины для размещения каких-то комплексов и перевозки личного состава, нужны машины среднего класса и необходимы более мощные трёхосные броневики для перевозки крупных вооружений и большего числа военнослужащих», — говорит эксперт.

Аналитик также добавил, что в вооружённых силах такие бронемашины крайне востребованы.