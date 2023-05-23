ТАСС: в России создана линейка универсальных дронов «Джокер»
«Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», — цитирует ТАСС Кузякина.
По его словам, сегодня дроны выполняют все задачи, которые стоят перед бойцами в зоне проведения спецоперации.
Он отметил, что дроны линейки являются универсальными.
Ранее сообщалось, что в России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП.