ТАСС: в России создана линейка универсальных дронов «Джокер»

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», заявил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

«Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», — цитирует ТАСС Кузякина.

По его словам, сегодня дроны выполняют все задачи, которые стоят перед бойцами в зоне проведения спецоперации.

Он отметил, что дроны линейки являются универсальными.

Ранее сообщалось, что в России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП.