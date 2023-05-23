Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ТАСС: в России создана линейка универсальных дронов «Джокер»

Короткая ссылка
Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал универсальную линейку FPV-дронов «Джокер», заявил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

«Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», — цитирует ТАСС Кузякина.

По его словам, сегодня дроны выполняют все задачи, которые стоят перед бойцами в зоне проведения спецоперации.

Он отметил, что дроны линейки являются универсальными.

Ранее сообщалось, что в России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить