Серийный «Бронебойщик»: в России начался выпуск авиационной ракеты повышенной мощности

В России начался серийный выпуск новейшей ракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин. Ракета будет применяться на вертолётах Ми-8 и штурмовиках Су-25. Она оснащена новым двигателем с повышенной энергоотдачей и по своим характеристикам и мощности значительно превосходит предшествующие образцы. Военные эксперты отмечают, что «Бронебойщик» усилит возможности штурмовой авиации РФ и позволит поражать самые защищённые цели.

В России начался серийный выпуск новейшей ракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом на полях Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2023 сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Кочкин.

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть её применение в зоне СВО (специальной военной операции. — RT)», — приводит его слова РИА Новости.

Выставка MILEX-2023 открылась в Минске 17 мая. По данным «Рособоронэкспорта», всего в российской экспозиции свою продукцию представят 17 компаний-производителей, включая крупные холдинги госкорпорации «Ростех».

«Таких ракет у нас ещё не было»

Ракета С-8ОФП «Бронебойщик» была разработана тульским АО «НПО «Сплав», которое входит в состав «Техмаша». Эта ракета калибра 80 мм предназначена для самолётов типа Су-25, военных вертолётов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащённой пусковыми блоками неуправляемых авиаракет (самолёты Су-24, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, вертолёты Ми-24, Ми-28, Ка-50, Ка-52).

При этом разработчики ракеты отмечают, что «Бронебойщик» может запускаться и с наземных носителей — боевых машин на гусеничном и колёсном ходу.

Пуск ракеты С-80ФП «Бронебойщик»

© Пресс-служба АО «НПК «Техмаш»

Эта ракета предназначена для поражения одиночных и групповых целей: небронированной и легкобронированной техники, надводных кораблей.

Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин в интервью «Российской газете» сообщил, что новое изделие пополнит семейство неуправляемых авиационных ракет С-8.

«При этом «Бронебойщик» имеет тот же калибр — 80 мм — и такую же конфигурацию, но по боевым возможностям превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз. Особенность С-8 ОФП в том, что ракета в зависимости от настроек взрывателя может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив её и не разрушившись. Таких ракет у нас ещё не было», — приводит его слова газета.

Главная особенность С-8ОФП заключается в наличии осколочно-фугасной проникающей боевой части. Благодаря ей ракета может пробивать различные заграждения, которые находятся на пути к цели.

В своей статье для журнала «Национальная оборона» специалисты НПО «Сплав» поясняли, что создание «Бронебойщика» стало возможным благодаря проведённым ранее работам по совершенствованию снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), стоящих на вооружении Сухопутных войск и Военно-морского флота РФ.

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В рамках этих работ инженерам удалось реализовать принципиально новые подходы к модернизации неуправляемых ракет калибра 80 мм, широко распространённых в армейской и штурмовой авиации России ещё с 1970-х годов.

Возможности боеприпасов такого типа ранее сдерживали характеристики ракетного двигателя на твёрдом топливе.

В свою очередь, «Бронебойщик» получил малогабаритный высокоэнергетический двигатель на смесовом твёрдом топливе со сниженной массой и габаритами. При этом энергоотдача двигателя ракеты С-80ФП увеличилась в 1,8—2 раза.

«Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки до трёх раз по сравнению с ракетами предыдущего поколения и максимальную баллистическую дальность стрельбы до 11 км», — отмечают конструкторы НПО «Сплав».

Удар сквозь броню

В разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что С-80ФП является дальнейшей ступенью развития ракет С-8.

«Бронебойщик» — это глубокая модернизация ракеты С-8, самых массовых неуправляемых ракетных систем. Они используются для проведения штурмовых действий по различным наземным целям. Однако основная задача «Бронебойщика» — работа по наиболее защищённым целям. Эта ракета оснащена боевой частью весом 9 кг, которая представляет собой осколочно-фугасный снаряд проникающего типа. Её можно использовать не только против укрепрайонов, фортификационных сооружений и защитных сооружений, но и по легкобронированным целям: БМП, БТР — то, что обычно сопровождает мотопехотные подразделения», — рассказал эксперт.

Загрузка неуправляемых боеприпасов в блок вертолёта армейской авиации ВКС РФ

© mod.mil.rus

Несмотря на то что ракета неуправляемая, при её проектировании учитывали точность попадания, подчеркнул Алексей Леонков.

«В связке с комплексом СВП-24 «Гефест» ракета «Бронебойщик» становится практически высокоточным оружием. Она значительно повышает боевое могущество нашей штурмовой авиации при выполнении задач по наземным целям», — пояснил собеседник RT.

Напомним, что авиационный прицельно-навигационный комплекс СВП-24 «Гефест» рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиационных средств поражения на основе проведённого анализа нескольких параметров, полученных с помощью системы ГЛОНАСС. Эти комплексы позволяют даже неуправляемым бомбам попадать по малоразмерным целям. СВП-24 «Гефест» использовались на фронтовых бомбардировщиках Су-24М и дальних бомбардировщиках Ту-22М3 и применялись для выполнения боевых задач в Сирии.

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Алексей Леонков рассказал, что создание ракеты С-8ОФП было продиктовано изменением номенклатуры и характеристик целей, для поражения которых традиционно использовались неуправляемые авиационные ракеты.

«Поменялась не только номенклатура целей, по которым применялись ракеты С-8, но и они сами приобрели дополнительные защитные свойства. Поэтому при производстве «Бронебойщика» нужно было сохранить массогабаритные характеристики, но добиться большего результата боевой части. Отличительной особенностью ракеты является малогабаритный двигатель на специальном высокоэнергетическом топливе. Её боевая часть помещена в особо прочный корпус, который имеет засечки. Попадая в защищённый объект, она подрывается внутри него и уничтожает осколками живую силу противника», — пояснил Ленков.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT отметил, что «Бронебойщик» имеет большую пробиваемость, чем его предшественники, и будет применяться для поражения укреплённых позиций и бронетехники.