«Масштаб западной помощи определяет не Украина»: Киев попросил у Берлина ракеты дальностью 500 км

Украина попросила ФРГ поставить ей крылатые ракеты Taurus, сообщили СМИ со ссылкой на представителя Минобороны Германии. Отмечается, что дальность действия этих боеприпасов может достигать 500 км. Ранее Киев уже получил ряд западных дальнобойных ракетных систем. В частности, на вооружение ВСУ поступили РСЗО HIMARS с ракетами GMLRS и GLSDB. Кроме того, в мае Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которые могут наносить удары на расстояние до 250 км. Аналитики не сомневаются, что в случае, если очередной запрос киевского режима будет удовлетворён, боеприпасы без колебаний применят для ударов по территории России, несмотря на заверения западных политиков об обратном.

Киев обратился к Берлину с просьбой поставить ему крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 км. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

«Украина запросила у правительства Германии крылатые ракеты Taurus. Это подтвердила пресс-секретарь Министерства обороны. Она не сообщила никаких дополнительных подробностей... например, сколько единиц запрашивает украинское правительство», — говорится в материале издания.

В свою очередь, источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время своего визита в Берлин в мае.

Ранее в пользу экспорта этих ракет на Украину в интервью порталу RND высказался эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«Партнёры Украины должны теперь пойти ва-банк и поставить ей всё, что она может использовать в битве связанных вооружений и что допустимо в соответствии с международным правом», — заявил Кизеветтер.

По его словам, «крылатые ракеты Taurus с дальностью до 400—500 км были бы очень полезным вкладом Германии в этом отношении». Он добавил, что необходимо поставлять всё то, что НАТО могло бы использовать само.

«Здесь больше не должно быть красных линий», — заключил Кизеветтер.

Однако Минобороны ФРГ пока не дало чёткого ответа на вопрос, будет ли Берлин поставлять Киеву это оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украину необходимо поддержать всеми допустимыми с точки зрения международного права боевыми системами, в которых она нуждается и которые в состоянии поставить Германия.

Борис Писториус

AP

© Matthias Schrader

Крылатые ракеты Taurus производятся предприятием TAURUS Systems GmbH, которое было основано немецкой компанией MBDA Deutschland GmbH и шведской Saab Dynamics AB.

Дальность действия этих снарядов может достигать 500 км. Боевая часть ракеты весит 480 кг. Taurus используется на самолётах Tornado IDS ВВС Германии, EF-18 ВВС Испании и F-15K ВВС Южной Кореи. Как отмечается на сайте разработчиков, боеприпас может быть легко адаптирован для применения и на других самолётах, в том числе EF Typhoon, JAS 39 Gripen, F-16 Fighting Falcon и F-35.

Taurus предназначены для поражения целей противника высокой важности, в том числе подземных объектов. Как утверждают в MBDA, ракеты могут преодолевать насыщенную систему ПВО.

В материале TAURUS Systems GmbH за 2019 год отмечается, что с 2004 года было выпущено около 600 таких ракет.

От HIMARS до Storm Shadow

Напомним, что Украина добивается от Запада поставок дальнобойных ракетных систем и некоторые запросы Киева в итоге были удовлетворены.

Ракета Storm Shadow

AFP

© BEN STANSALL

В частности, ВСУ получили реактивные системы залпового огня HIMARS с ракетами GMLRS, дальность которых в различных вариантах может варьироваться от 70 до 150 км.

Позже Киеву были поставлены и управляемые снаряды GLSDB, созданные на основе авиабомб SDB и ракет РСЗО M26. Их дальность может достигать порядка 150 км.

При этом США, несмотря на просьбы, пока отказываются поставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, радиус действия которых превышает 300 км.

Однако Киев смог получить оружие практически с аналогичной дальнобойностью и без помощи Вашингтона. В мае стало известно, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которые производятся компанией MBDA Missile Systems. Они могут поражать цели на расстоянии до 250 км.

ВСУ уже успели атаковать этими боеприпасами гражданские объекты в Луганске. Так, 12 мая Украина нанесла удары Storm Shadow по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам».

При этом российским средствам ПВО уже удалось несколько раз перехватить британские ракеты.

«Будет применять любое оружие»

Власти РФ констатируют, что вовлечённость Запада в конфликт на Украине увеличивается с каждым днём. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трудно сказать, где предел (эскалации. — RT). Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стран коллективного Запада в этот конфликт», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков добавил, что поставки Киеву оружия могут «растянуть конфликт во времени», но не смогут «изменить ситуацию коренным образом».

«Россия будет продолжать операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По словам аналитиков, Запад постепенно отказывается от каких-либо самоограничений в поставках оружия Украине.

«Границы постепенно расширяются. Сначала речь шла о гуманитарной помощи и касках. Потом Киеву пошло стрелковое оружие, ПЗРК и далее по нарастающей», — напомнил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

Ракета Taurus

AFP

© JUNG Yeon-Je

Эксперты полагают, что Запад никак не будет ограничивать Украину, если та решит нанести удары по территории РФ с помощью дальнобойных ракет.

«Как только Киев получит ракеты, сразу же их использует. Я думаю, что это произойдёт буквально в тот же день. Задача Украины — нанести максимальный ущерб России любыми средствами, где это возможно. ВСУ уже знает, по каким целям бить. Им нужны лишь инструменты», — сказал в комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он добавил, что утверждения ряда западных политиков о том, что Киев не должен наносить удары по территории РФ, не повлияют на ситуацию. Напомним, что в начале мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не должна наносить удары с помощью западного оружия по объектам в России.

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«Политики, конечно, могут делать какие-то заявления по поводу того, что поставляемые ракеты не должны применяться по территории России, однако всем известно, что западные страны намерены нанести стратегическое поражение Москве. Именно для этого они накачивают киевский режим вооружением. Ведь в конечном счёте масштаб западной помощи определяет не Украина», — говорит Блохин.

«Украина будет применять любое оружие и любой дальности, если она его получит. Даже если это будет ядерное оружие. Те, кто сейчас находится у власти на Украине, не считаются с людьми. Самое главное для представителей киевского режима — удержаться у власти», — уверен Алексей Подберёзкин.

Вместе с тем у экспертов нет однозначного мнения относительно перспектив поставок Киеву ракет Taurus.

Так, Алексей Подберёзкин полагает, что правительство Олафа Шольца не станет передавать Украине это вооружение из-за опасений ещё больше втянуть ФРГ в конфликт.

«Вряд ли Киев получит Taurus. Украина может желать всё что угодно, но эти ракеты ей не поставят. Иначе Германию можно будет назвать непосредственным участником конфликта. А этого в Берлине всё же не хотят», — заявил политолог.

А вот Константин Блохин считает, что такие поставки весьма вероятны.

«Украина использует опыт, который уже апробировала на Великобритании. Королевство ведь отправило свои ракеты Storm Shadow, обладающие схожими характеристиками. Был создан прецедент. Великобритания показала, что готова передавать Киеву своё передовое вооружение. Тем самым Лондон послал другим странам НАТО сигнал, чтобы не стеснялись предоставлять всё, что потребует Киев», — заключил эксперт.