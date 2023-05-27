«В русле американской политики»: во Франции заявили о готовности Парижа внести вклад в подготовку украинских лётчиков

Франция может внести вклад в общую подготовку украинских лётчиков, заявила министр иностранных дел республики Катрин Колонна. Ранее об аналогичных планах сообщал президент страны Эммануэль Макрон. В мае на Западе активизировалось обсуждение возможных поставок Украине самолётов F-16. Как заявили в НАТО, обучение украинских лётчиков станет важным шагом для передачи в будущем Киеву этих истребителей. Впрочем, аналитики сомневаются, что западные самолёты смогут кардинальным образом изменить ситуацию на поле боя.

Париж способен внести вклад в общую подготовку украинских военных лётчиков, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в интервью газете Corriere della Sera. При этом она констатировала, что в арсенале французских ВКС нет истребителей F-16, поставки которых добиваются в Киеве.

«Как сказал президент Эммануэль Макрон, нет никакого табу. Но Украина изыскивает только самолёты F-16, которых у Франции нет. Нужны и пилоты, и необходимо отличать общую базовую подготовку от специфической по истребителям F-16. Можно предположить наш вклад в общую подготовку», — приводит слова министра ТАСС.

Ранее в интервью телеканалу TF1 президент Франции заявил, что в вопросе отправки самолётов Украине запретов не существует.

«Линия всё та же. Табу нет. Франция стоит на тех же позициях — помочь Украине сопротивляться. И сейчас многое стоит на кону, потому что успех этого контрнаступления будет играть решающую роль для того, чтобы построить долгосрочный мир», — сказал глава Пятой республики.

Вместе с тем он уточнил, что поставлять Киеву самолёты Париж не планирует, но собирается снабжать ВСУ ракетами и обучать украинских военных.

Аналитики также не сомневаются, что отсутствие F-16 в арсенале не помешает Парижу принять участие в подготовке украинских пилотов.

«В так называемой самолётной коалиции, которую сейчас сколачивают США, присутствуют страны, выразившие готовность обучать украинских пилотов, при этом F-16 у них нет. В частности, это Франция и Великобритания. Можно предположить, что они будут проводить обучение на тренажёрах и заниматься общетактической подготовкой», — отметил в разговоре с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Глава французского МИД Катрин Колонна

AP

© Jung Yeon-je

Он допустил, что Франция, скорее всего, будет обучать военных ВСУ теории ведения боя с использованием предоставленного арсенала.

«Также эти страны могут выделять средства на обучение, а сама подготовка будет вестись в других государствах. Помимо этого, Франция, например, может предоставить свои аэродромы для тренировок», — рассуждает специалист.

Аналогичного мнения придерживается профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

«Лётные тренажёры могут на первоначальном этапе готовить пилота безотносительно того, какой тип самолёта будет использоваться. Кроме того, помощь Франции может быть выражена и в финансировании», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Последствия в Европе не просчитываются»

В мае на Западе активизировались разговоры о перспективах поставки Киеву многофункциональных истребителей четвёртого поколения F-16. Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам обсуждает c Вашингтоном и европейскими партнёрами, в том числе Великобританией и Данией, возможность передачи Киеву этих машин.

В свою очередь, издание Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака сообщило, что Киев рассчитывает получить до 50 истребителей. Впоследствии представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, ссылаясь на оценки американских военных, уточнил, что украинским пилотам понадобится до четырёх месяцев, чтобы обучиться управлению F-16.

На этом фоне ряд западных стран сообщили о намерении начать соответствующую подготовку пилотов ВСУ.

Как заявил 25 мая глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания группы по координации поставок оружия Украине, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов. Министр добавил, что принять участие в этом процессе намерены также Польша, Бельгия, Норвегия и Португалия.

Глава Пентагона Ллойд Остин

AP

© Kevin Wolf

Вместе с тем на Западе пока не определились, какие страны, когда и в каком количестве будут поставлять Украине боевые машины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон в ближайшие месяцы будет обсуждать с единомышленниками эти вопросы.

Сами США неоднократно заявляли, что не намерены передавать Украине самолёты, но будут уважать решение союзников поставить это оружие Киеву. В Вашингтоне также подчеркнули, что передача американских истребителей Украине связана с долгосрочными обязательствами Запада перед Киевом и не рассчитана для использования в контрнаступлении.

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В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 мая назвал подготовку пилотов для F-16 важным шагом, который в будущем на определённом этапе позволит передать эти самолёты Украине. Днём позже он сообщил, что решение о поставках самолётов ещё не принято, а дальнейшие шаги Запада в этом вопросе будут зависеть от ситуации «на земле».

Стоит отметить, что на Западе констатируют и тот факт, что истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины. Такую позицию на днях обозначил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, добавив, что десять таких истребителей стоят $1 млрд. Ещё в $1 млрд обойдётся обслуживание этих самолётов.

Милли также заявил, что Россия, по его данным, располагает около 1 тыс. истребителей четвёртого поколения. В этих условиях, считает военный, наиболее разумным вариантом для Запада на сегодняшний день является поставка Киеву значительного количества интегрированных средств ПВО.

В Москве планы передать Киеву F-16 назвали очередным этапом эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на Европейском континенте.

«Последствия западными партнёрами (я имею в виду еэсовцев) не просчитываются. Они идут в американском фарватере, не отдавая себе отчёт, чем закончится подобный эксперимент», — сказала 24 мая официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Повторилась история с танками»

По словам аналитиков, в вопросе с поставками истребителей во многом повторяется история с передачей Киеву западных танков. Ранее в Вашингтоне и Брюсселе также отрицали возможность появления у Украины такой техники, однако в итоге объявили об отправке ВСУ гусеничных машин Challenger, Leopard и Abrams.

Танк Leopard 2

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© Gregor Fischer

Владимир Винокуров выразил мнение, что, передавая Киеву самолёты, Запад пытается использовать свои последние возможности.

«Некоторые высокопоставленные лица из Пентагона уже говорили, что от контрнаступления ВСУ не стоит ждать каких-то невероятных результатов. Решение о поставке самолётов носит больше идеологический характер. Так Запад пытается показать, что они поддерживают Украину как могут», — считает политолог.

Сергей Ермаков обратил внимание, как США шаг за шагом поднимают градус противостояния на Украине.

«Они повышают ставки постепенно. Это во многом связано с опасением вызвать эскалацию с Россией резкими действиями и массовыми поставками. К тому же часть мероприятий США проводят тайно, как это было с танками. Сейчас они просто сообщают об уже принятых и согласованных проектах. Что касается европейцев, то они действуют в русле американской политики. Их вынуждают всё больше и больше тратить на поддержание украинского конфликта», — сказал аналитик.

Эксперты также отмечают, что эффективность и способ применения F-16 будут зависеть от того, каким оружием эти самолёты будут оснащены.

«Вопрос в том, каким вооружением будут комплектоваться самолёты и для чего их будут использовать. F-16 — это довольно старая, апробированная машина, которая может в разных модификациях нести разные типы вооружений. Это может быть как самолёт для завоевания превосходства в воздухе, так и самолёт для поддержки анонсированного наступления. От этого зависит программа подготовки пилотов», — пояснил Ермаков.

По его словам, самым сложным вопросом для Запада будет не передача самолётов Киеву, а размещение на Украине системы боевого управления.

В свою очередь, Владимир Винокуров не исключает, что переданными Киеву самолётами будут управлять натовские лётчики. «Таким образом Запад решит вопрос с подготовкой украинских пилотов. Как только появятся самолёты, на Украину приедут и «инструкторы», — заявил специалист.

Он также не исключил, что при использовании F-16 Украина будет опираться на созданную в Польше логистическую базу.

«Тут для России и возникает главный вопрос: как рассматривать польские аэродромы, считать ли их целями», — рассуждает аналитик.

При этом он выразил уверенность, что передача F-16 не даст ВСУ кардинального преимущества. «Поставка этих самолётов никак не повлияет на общий расклад. Точно так же, как не изменила ситуацию передача танков. Этот самолёт отнюдь не новый, да и не поставят их в массовом количестве. Кроме того, российская система ПВО работает отлично», — заключил Винокуров.