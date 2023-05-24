Столтенберг: решение о поставках Киеву F-16 не принято, будет зависеть от боевых действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 ещё не принято.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, некоторые страны НАТО объявили о начале подготовки украинских пилотов, и «это имеет значение», так как в какой-то момент у НАТО «появится возможность также поставить самолёты».

«Когда и как это произойдёт, ещё предстоит решить. Думаю, будет мудро делать это шаг за шагом, наблюдая, как развивается война и как меняется ситуация на земле», — отметил Столтенберг.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.

По её словам, последствия абсолютно не просчитываемы западными партнёрами, в частности странами ЕС.