Глава Пентагона Остин: Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению ВСУ на F-16

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков Вооружённых сил Украины пилотированию на истребителях F-16.

Об этом он сказал по итогам заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок вооружения Украине.

По словам Остина, в ходе прошедшей встречи несколько западных стран обсудили планы по подготовке лётчиков ВСУ использованию F-16.

«И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских пилотов полётам на истребителях F-16 ещё не началось.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что Запад не достигнет никаких целей поставками F-16 на Украину.