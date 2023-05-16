Politico: ВСУ хотят получить от Запада до 50 истребителей F-16
- © U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.
«Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба», — сообщается в материале.
Сака отметил, что ВСУ сейчас «нечем остановить» российские самолёты.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.
До этого Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.