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Politico: ВСУ хотят получить от Запада до 50 истребителей F-16

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ВСУ намерены получить от западных союзников до 50 истребителей F-16.
Politico: ВСУ хотят получить от Запада до 50 истребителей F-16
  • © U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

«Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба», — сообщается в материале.

Сака отметил, что ВСУ сейчас «нечем остановить» российские самолёты.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

До этого Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.

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