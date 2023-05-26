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Генерал Милли: F-16 будут стоить дорого и не станут для Украины чудо-оружием

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники.

Об этом сообщает Politico.

«На войне не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и всё остальное», — сказал Милли.

По его словам, «самым разумным» вариантом на сегодняшний день является поставка Киеву «значительного количества интегрированных средств ПВО».

Ранее Милли назвал недостижимой для ВСУ задачу скорого возвращения всех утраченных земель.

Также сообщалось, что США просили Украину не использовать американское оружие для атак по России.

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