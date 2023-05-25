Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Пентагоне назвали недостижимой для ВСУ задачу скорого возвращения всех утраченных земель

Короткая ссылка
Стратегическая цель Украины — вернуть все утраченные территории — не выглядит достижимой военным путём в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.
В Пентагоне назвали недостижимой для ВСУ задачу скорого возвращения всех утраченных земель
  • © CC BY 2.0 / gregwest98

По его словам, на новых территориях России находится пара сотен тысяч российских войск.

«Это (возвращение земель. — RT), возможно, реализуемо военным путём, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», — приводит РИА Новости заявление Милли на пресс-конференции.

Ранее глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль сообщил, что Россия не демонстрирует признаков военного ослабления и по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить