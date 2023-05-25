В Пентагоне назвали недостижимой для ВСУ задачу скорого возвращения всех утраченных земель

Стратегическая цель Украины — вернуть все утраченные территории — не выглядит достижимой военным путём в краткосрочной перспективе. Об этом сообщил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

По его словам, на новых территориях России находится пара сотен тысяч российских войск.

«Это (возвращение земель. — RT), возможно, реализуемо военным путём, но, вероятно, не в ближайшей перспективе», — приводит РИА Новости заявление Милли на пресс-конференции.

Ранее глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль сообщил, что Россия не демонстрирует признаков военного ослабления и по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе.