Пентагон: США просили Украину не использовать американское оружие для атак по России

Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли утверждает, что Соединённые Штаты просили Украину не использовать поставляемое украинской армии американское оружие для атак по территории России.

«Мы просили украинцев не использовать поставляемое США оборудование для прямых атак по территории России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что США не одобряют применение своей техники для атак на территории России.