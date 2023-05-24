Белый дом: США не одобряют применение своей техники для атак на территории России

В Белом доме заявили, что Вашингтон изучает сообщения о применении техники США при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Американская сторона не одобряет использование её вооружений для таких нападений, отметили там.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы изучаем эти сообщения о том, что американское оборудование и автомобили могли быть задействованы», — сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Он напомнил, что США «весьма ясно давали понять, в том числе украинцам», что Вашингтон не поддерживает использование оборудования американского производства для атак внутри России.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов.