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Белый дом: США не одобряют применение своей техники для атак на территории России

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В Белом доме заявили, что Вашингтон изучает сообщения о применении техники США при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. Американская сторона не одобряет использование её вооружений для таких нападений, отметили там.
Белый дом: США не одобряют применение своей техники для атак на территории России

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы изучаем эти сообщения о том, что американское оборудование и автомобили могли быть задействованы», — сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Он напомнил, что США «весьма ясно давали понять, в том числе украинцам», что Вашингтон не поддерживает использование оборудования американского производства для атак внутри России.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов.

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