Белый дом: США не одобряют применение своей техники для атак на территории России
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы изучаем эти сообщения о том, что американское оборудование и автомобили могли быть задействованы», — сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Он напомнил, что США «весьма ясно давали понять, в том числе украинцам», что Вашингтон не поддерживает использование оборудования американского производства для атак внутри России.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.
Глава Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.
Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов.