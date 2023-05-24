NYT: в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область
- AP
По его словам, украинские военные в момент нападения якобы не пересекали российскую границу, но оказывали диверсантам поддержку в защите границы Украины на случай российской контратаки.
Кроме того, украинский чиновник, говорящий анонимно, подтвердил, что ДРГ понесла потери.
При этом в материале не уточняется, откуда у боевиков взялась американская техника.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал враньём заявления Киева о непричастности к диверсионным вылазкам в России.
23 мая в Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.
По данным Минобороны, остатки проникших на территорию России солдат ВСУ удалось отбросить на Украину, где по ним наносились удары вплоть до полной ликвидации.