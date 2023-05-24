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NYT: в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область

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В Киеве признали роль Вооружённых сил Украины в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
NYT: в Киеве признали роль ВСУ в поддержке атаки диверсантов на Белгородскую область
  • AP

По его словам, украинские военные в момент нападения якобы не пересекали российскую границу, но оказывали диверсантам поддержку в защите границы Украины на случай российской контратаки.

Кроме того, украинский чиновник, говорящий анонимно, подтвердил, что ДРГ понесла потери. 

При этом в материале не уточняется, откуда у боевиков взялась американская техника.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал враньём заявления Киева о непричастности к диверсионным вылазкам в России.

23 мая в Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.

По данным Минобороны, остатки проникших на территорию России солдат ВСУ удалось отбросить на Украину, где по ним наносились удары вплоть до полной ликвидации.

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