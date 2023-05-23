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Российские войска уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область солдат ВСУ

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В Минобороны России сообщили об уничтожении более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.
Российские войска уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область солдат ВСУ
  • globallookpress.com

«Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, остатки проникших на территорию России солдат ВСУ удалось отбросить на Украину, где по ним наносились удары вплоть до полной ликвидации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается, чтобы впредь не допускать проникновения украинских боевиков в Россию.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал враньём заявления Киева о непричастности к диверсионным вылазкам в России.

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