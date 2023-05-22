«Ведётся работа по их выдавливанию»: Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

Владимир Путин осведомлён о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, ведётся работа по выдавливанию диверсантов с территории РФ. Как отметил официальный представитель Кремля, цель диверсии заключается в отвлечении внимания от Артёмовска, который был освобождён российскими войсками в конце прошлой недели.

РИА Новости