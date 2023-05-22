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«Ведётся работа по их выдавливанию»: Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область

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Роман Шимаев
Владимир Путин осведомлён о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа Белгородской области, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, ведётся работа по выдавливанию диверсантов с территории РФ. Как отметил официальный представитель Кремля, цель диверсии заключается в отвлечении внимания от Артёмовска, который был освобождён российскими войсками в конце прошлой недели.
«Ведётся работа по их выдавливанию»: Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область
  • РИА Новости
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  • 22 мая 2023

    Как заявил официальный представитель ГУР Минобороны Украины, легион «Свобода России»* и Русский добровольческий корпус проводят в Белгородской области «операцию для создания линии безопасности для защиты гражданских украинцев».

    По данным украинских СМИ, участие принимают «исключительно россияне».

    * «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

  • Российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать, заявил источник RT.

    «Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать. Операция под контролем», — отметил собеседник.

  • Российские силовики ведут зачистку местности в Грайворонском округе Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ, сообщил RT источник. По словам собеседника, несколько единиц техники противника уничтожено.

    Он добавил, что часть группы боевиков, которые зашли в районе села Глотово, сбежала.

    По имеющейся информации, провокацию устроило ГУР Минобороны Украины, которым руководит Кирилл Буданов.

  • Киевский режим, осуществляя диверсию в Белгородской области, пытается отвлечь внимание от Бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщало, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артёмовска.

    Как указывал Владимир Путин, все отличившиеся в ходе этой операции будут представлены к государственным наградам.

  • Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведётся работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — цитирует его РИА Новости.

  • Жительница Грайворона Белгородской области рассказала, что в городе много прилётов снарядов на фоне сообщений о заходе на территорию округа диверсантов ВСУ.

    При этом эвакуацию из города не объявляли.

  • Украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Эту информацию RT подтвердил источник, близкий к администрации региона.

    «Их окружили, работаем», — сказал он. 

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