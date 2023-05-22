«Ведётся работа по их выдавливанию»: Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область
- РИА Новости
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22 мая 2023
Как заявил официальный представитель ГУР Минобороны Украины, легион «Свобода России»* и Русский добровольческий корпус проводят в Белгородской области «операцию для создания линии безопасности для защиты гражданских украинцев».
По данным украинских СМИ, участие принимают «исключительно россияне».
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.
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Российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать, заявил источник RT.
«Заложников нет, эвакуацию не объявляли, местные жители сами решают уехать. Операция под контролем», — отметил собеседник.
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Российские силовики ведут зачистку местности в Грайворонском округе Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ, сообщил RT источник. По словам собеседника, несколько единиц техники противника уничтожено.
Он добавил, что часть группы боевиков, которые зашли в районе села Глотово, сбежала.
По имеющейся информации, провокацию устроило ГУР Минобороны Украины, которым руководит Кирилл Буданов.
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Киевский режим, осуществляя диверсию в Белгородской области, пытается отвлечь внимание от Бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также по теме«Потенциал противника заметно ослаб»: военные эксперты — о значении освобождения АртёмовскаАртёмовск полностью перешёл под контроль российских сил. Штурмовые отряды при поддержке подразделений ВС РФ выбили из города остатки...
В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщало, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артёмовска.
Как указывал Владимир Путин, все отличившиеся в ходе этой операции будут представлены к государственным наградам.
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Владимиру Путину доложено о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведётся работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — цитирует его РИА Новости.
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Жительница Грайворона Белгородской области рассказала, что в городе много прилётов снарядов на фоне сообщений о заходе на территорию округа диверсантов ВСУ.
При этом эвакуацию из города не объявляли.
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Украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Эту информацию RT подтвердил источник, близкий к администрации региона.
«Их окружили, работаем», — сказал он.
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