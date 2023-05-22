Мужчина и женщина получили ранения в Белгородской области после обстрела ВСУ села Глотово
Мужчина и женщина получили ранения в результате обстрела села Глотово в Белгородской области со стороны ВСУ, у них минно-взрывные травмы. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказал он.
Ранее, 22 мая, губернатор заявил, что обстрел ВСУ Грайворонского округа продолжался несколько часов.
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