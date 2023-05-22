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Мужчина и женщина получили ранения в Белгородской области после обстрела ВСУ села Глотово

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Мужчина и женщина получили ранения в результате обстрела села Глотово в Белгородской области со стороны ВСУ, у них минно-взрывные травмы. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.
Мужчина и женщина получили ранения в Белгородской области после обстрела ВСУ села Глотово
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказал он.

Ранее, 22 мая, губернатор заявил, что обстрел ВСУ Грайворонского округа продолжался несколько часов.

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