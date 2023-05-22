Мужчина и женщина получили ранения в Белгородской области после обстрела ВСУ села Глотово

Мужчина и женщина получили ранения в результате обстрела села Глотово в Белгородской области со стороны ВСУ, у них минно-взрывные травмы. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.

РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сказал он. Ранее, 22 мая, губернатор заявил, что обстрел ВСУ Грайворонского округа продолжался несколько часов.