Гладков заявил, что на Белгородскую область ведётся массированная информационная атака
- РИА Новости
- © Sputnik / Ильхам Мустафа
«Когда проводил совещание, оперативную планёрку, увидел, что началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района. Ещё раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, ни раненых, ни убитых» — сказал Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.
Глава области добавил, что сейчас можно увидеть распространение сообщений с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа.
«Это враньё, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение — мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте, я с вами, все проблемы решим, если будем делать спокойно и не слушая наших врагов», — заключил он.
Ранее губернатор заявил, что обстрел ВСУ Грайворонского округа продолжался несколько часов.