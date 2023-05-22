Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гладков заявил, что на Белгородскую область ведётся массированная информационная атака

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на регион ведётся массированная информационная атака, целью которой является вызов паники среди населения.
Гладков заявил, что на Белгородскую область ведётся массированная информационная атака
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Ильхам Мустафа

«Когда проводил совещание, оперативную планёрку, увидел, что началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района. Ещё раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, ни раненых, ни убитых» — сказал Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.

Глава области добавил, что сейчас можно увидеть распространение сообщений с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа.

«Это враньё, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение — мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте, я с вами, все проблемы решим, если будем делать спокойно и не слушая наших врагов», — заключил он.

Ранее губернатор заявил, что обстрел ВСУ Грайворонского округа продолжался несколько часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить