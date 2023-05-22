Гладков заявил, что на Белгородскую область ведётся массированная информационная атака

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на регион ведётся массированная информационная атака, целью которой является вызов паники среди населения.

«Когда проводил совещание, оперативную планёрку, увидел, что началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района. Ещё раз повторюсь: в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, ни раненых, ни убитых» — сказал Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.

Глава области добавил, что сейчас можно увидеть распространение сообщений с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа.

«Это враньё, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение — мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте, я с вами, все проблемы решим, если будем делать спокойно и не слушая наших врагов», — заключил он.

Ранее губернатор заявил, что обстрел ВСУ Грайворонского округа продолжался несколько часов.