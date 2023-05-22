Жительница Грайворона Белгородской области: в городе много прилётов снарядов

Жительница Грайворона Белгородской области рассказала, что в городе много прилётов снарядов на фоне сообщений о заходе на территорию округа диверсантов ВСУ.

РИА Новости

При этом эвакуацию из города не объявляли. 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника. По данным источника RT, украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Их окружили.