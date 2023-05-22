Жительница Грайворона Белгородской области: в городе много прилётов снарядов
- РИА Новости
При этом эвакуацию из города не объявляли.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.
По данным источника RT, украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Их окружили.