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Песков: СВО продолжается, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков в Россию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) продолжается, чтобы впредь не допускать проникновения украинских боевиков в Россию.
Песков: СВО продолжается, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков в Россию
  • РИА Новости

По его словам, прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область 22 мая вызывает глубокую обеспокоенность и лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против России.

Песков отметил, что это требует от российской стороны больших усилий.

«Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений», — сказал представитель Кремля.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что зачистка территории региона в связи с заходом украинской диверсионно-разведывательной группы продолжается.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.

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