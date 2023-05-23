Песков: СВО продолжается, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков в Россию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция (СВО) продолжается, чтобы впредь не допускать проникновения украинских боевиков в Россию.

По его словам, прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область 22 мая вызывает глубокую обеспокоенность и лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против России.

Песков отметил, что это требует от российской стороны больших усилий.

«Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция с тем, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений», — сказал представитель Кремля.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что зачистка территории региона в связи с заходом украинской диверсионно-разведывательной группы продолжается.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.