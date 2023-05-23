Гладков: зачистка территории Белгородской области в связи с заходом ДРГ продолжается

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своём Telegram-канале, что зачистка территории региона в связи с заходом украинской диверсионно-разведывательной группы продолжается.

Гладков напомнил, что 22 мая в Белгородской области объявили режим КТО из-за захода диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

«Зачистка территории от последствий продолжается», — сказал губернатор.

Также глава региона сообщил, что «фактически отселены» жители таких населённых пунктов, как Грайворон, Новостроевка, Горьковское, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.

22 мая президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район.

Позже в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.