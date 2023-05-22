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Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

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RT
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область.
Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что доклад президенту о ситуации поступил от Минобороны и ФСБ. 

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. 

По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.

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