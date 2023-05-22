Песков: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Он рассказал, что доклад президенту о ситуации поступил от Минобороны и ФСБ.
22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.