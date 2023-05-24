Шойгу подтвердил, что в ходе КТО в Белгородской области ликвидированы более 70 боевиков

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подтвердил, что в ходе контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области уничтожены более 70 украинских боевиков.

«Уничтожены более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что режим контртеррористической операции в регионе отменён.