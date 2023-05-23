Губернатор сообщил об отмене режима контртеррористической операции в Белгородской области

Режим контртеррористической операции в Белгородской области отменён. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области», — написал он в Telegram.

Гладков добавил, что соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что власти региона вывезли около 100 жителей двух населённых пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.