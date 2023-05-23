Гладков: власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населённых пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона вывезли около 100 жителей двух населённых пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, со вчерашнего вечера оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьёвым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинки.

«Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети», — написал Гладков.

Он также заявил, что никакого нового захода украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Борисовском районе региона не было.

По словам губернатора, был обстрел сёл Богун-Городок и Цаповка, а также хутора Лозовая Рудка со стороны ВСУ, но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе.