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Гладков: власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населённых пунктов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона вывезли около 100 жителей двух населённых пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты.
Гладков: власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, со вчерашнего вечера оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьёвым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинки.

«Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети», — написал Гладков.

Он также заявил, что никакого нового захода украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Борисовском районе региона не было.

По словам губернатора, был обстрел сёл Богун-Городок и Цаповка, а также хутора Лозовая Рудка со стороны ВСУ, но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе.

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