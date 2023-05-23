Мэр Белгорода сообщил о поступлении ложных сообщений о минировании зданий в городе

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе.

«Друзья, прошу сохранять спокойствие — поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде. Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки», — написал он в своём Telegram-канале.

Мэр также отметил, что каждое такое сообщение спецслужбы обязаны проверять, а также обещал сообщить, когда все проверки завершатся.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системой противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппараты.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

20 мая Гладков сообщил, что житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на ночную рыбалку.

Он уточнил, что пострадавший пошёл ночью на рыбалку в 300 м от границы.

Мужчину госпитализировали.