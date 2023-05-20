Гладков: житель Белгородской области наступил на мину во время похода на ночную рыбалку

Житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на ночную рыбалку.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу», — написал Гладков во «ВКонтакте».

Он уточнил, что пострадавший пошёл ночью на рыбалку в 300 м от границы.

Мужчину госпитализировали.

Ранее в Белгороде беспилотник упал во дворе жилого дома, перед этим он врезался в окно одной из квартир на седьмом этаже. Пострадавших и разрушений нет.

Также 19 мая Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела села Старый Хутор со стороны украинских боевиков.