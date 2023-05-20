Гладков: житель Белгородской области наступил на мину во время похода на ночную рыбалку
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу», — написал Гладков во «ВКонтакте».
Он уточнил, что пострадавший пошёл ночью на рыбалку в 300 м от границы.
Мужчину госпитализировали.
Ранее в Белгороде беспилотник упал во дворе жилого дома, перед этим он врезался в окно одной из квартир на седьмом этаже. Пострадавших и разрушений нет.
Также 19 мая Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела села Старый Хутор со стороны украинских боевиков.