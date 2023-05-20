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Гладков: житель Белгородской области наступил на мину во время похода на ночную рыбалку

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Житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на ночную рыбалку.
Гладков: житель Белгородской области наступил на мину во время похода на ночную рыбалку
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе человек наступил на мину и потерял ногу», — написал Гладков во «ВКонтакте».

Он уточнил, что пострадавший пошёл ночью на рыбалку в 300 м от границы.

Мужчину госпитализировали.

Ранее в Белгороде беспилотник упал во дворе жилого дома, перед этим он врезался в окно одной из квартир на седьмом этаже. Пострадавших и разрушений нет.

Также 19 мая Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела села Старый Хутор со стороны украинских боевиков.

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