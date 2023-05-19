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Мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела села Старый Хутор со стороны украинских боевиков.
Мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал он в Telegram.

По его словам, медики оценили состояние раненого как средней степени тяжести, в настоящий момент он доставлен в больницу.

Губернатор добавил, что в результате обстрела также были выявлены разрушения в одном частном домовладении, а также один автомобиль пострадал из-за осколков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три села в регионе осталось без света после обстрела украинских боевиков.

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