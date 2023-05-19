Мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал он в Telegram.
По его словам, медики оценили состояние раненого как средней степени тяжести, в настоящий момент он доставлен в больницу.
Губернатор добавил, что в результате обстрела также были выявлены разрушения в одном частном домовладении, а также один автомобиль пострадал из-за осколков.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три села в регионе осталось без света после обстрела украинских боевиков.