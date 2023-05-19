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Губернатор Старовойт: три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три села в регионе осталось без света после обстрела украинских боевиков.
Губернатор Старовойт: три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Он уточнил, что украинскими боевиками был обстрелян Кореневский район. По его словам, всего насчитали восемь прилётов. 

«Повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остаются сёла Троицкое, Гордеевка и Внезапное», — написал он в своём Telegram.

Губернатор добавил, что российские силы наносят ответные удары по огневым точкам противника.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс.

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