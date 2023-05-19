Губернатор Старовойт: три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что три села в регионе осталось без света после обстрела украинских боевиков.

Он уточнил, что украинскими боевиками был обстрелян Кореневский район. По его словам, всего насчитали восемь прилётов.

«Повреждены линии электропередачи и ограждение электроподстанции. Без света остаются сёла Троицкое, Гордеевка и Внезапное», — написал он в своём Telegram.

Губернатор добавил, что российские силы наносят ответные удары по огневым точкам противника.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс.