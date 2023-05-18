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Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс

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ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Глушково Курской области.
Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По предварительной информации, два человека получили ранения. 

17 мая Старовойт заявил, что гражданский рабочий ранен при обстреле региона со стороны Вооружённых сил Украины.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что полицейские подверглись атаке с беспилотника ВСУ в Брянской области со стороны украинских военных, после того как прибыли на место обстрела.

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