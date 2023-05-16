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Следственный комитет: полицейские подверглись атаке с украинского дрона в Брянской области

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В Следственном комитете России сообщили, что полицейские подверглись атаке с беспилотника ВСУ в Брянской области, после того как прибыли на место обстрела со стороны украинских военных.

Как передаёт заявление ведомства РИА Новости, ВС Украины обстреляли населённый пункт Хоромное в Брянской области.

«После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что при обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ есть жертвы.

Также бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

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