Следственный комитет: полицейские подверглись атаке с украинского дрона в Брянской области
Как передаёт заявление ведомства РИА Новости, ВС Украины обстреляли населённый пункт Хоромное в Брянской области.
«После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — заявили в СК.
Ранее сообщалось, что при обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ есть жертвы.
Также бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.