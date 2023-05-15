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ТАСС: в Запорожской области сообщили о пострадавших при обстреле Токмака со стороны ВСУ

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При обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ есть жертвы, заявили в оперативных службах региона.
ТАСС: в Запорожской области сообщили о пострадавших при обстреле Токмака со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Как сообщает ТАСС, украинские войска дважды обстреляли населённый пункт кассетными боеприпасами.

«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения», — приводит заявление агентство.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака и Молочанска со стороны ВСУ.

Украинские войска нанесли свыше полутора десятков ударов из тяжёлых видов вооружений.

Также бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.

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