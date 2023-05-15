ТАСС: в Запорожской области сообщили о пострадавших при обстреле Токмака со стороны ВСУ
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Как сообщает ТАСС, украинские войска дважды обстреляли населённый пункт кассетными боеприпасами.
«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения», — приводит заявление агентство.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака и Молочанска со стороны ВСУ.
Украинские войска нанесли свыше полутора десятков ударов из тяжёлых видов вооружений.
Также бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске.