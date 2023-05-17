Губернатор Старовойт: рабочий ранен при обстреле Курской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, 17 мая был обстрелян Кореневский район. Старовойт отметил, что было зафиксировано 11 прилётов между Гордеевкой и Троицким.
«Есть пострадавший — гражданский рабочий», — заявил он.
Губернатор добавил, что пострадавшего доставили в Глушковскую центральную районную больницу с осколочными ранениями поясничной области. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее Старовойт заявил, что в Курской области пограничники сбили украинские дроны-камикадзе.