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Губернатор Старовойт: рабочий ранен при обстреле Курской области со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что гражданский рабочий ранен при обстреле региона со стороны Вооружённых сил Украины.
Губернатор Старовойт: рабочий ранен при обстреле Курской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

По его словам, 17 мая был обстрелян Кореневский район. Старовойт отметил, что было зафиксировано 11 прилётов между Гордеевкой и Троицким.

«Есть пострадавший — гражданский рабочий», — заявил он.

Губернатор добавил, что пострадавшего доставили в Глушковскую центральную районную больницу с осколочными ранениями поясничной области. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Ранее Старовойт заявил, что в Курской области пограничники сбили украинские дроны-камикадзе.

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