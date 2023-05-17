Губернатор Старовойт: рабочий ранен при обстреле Курской области со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что гражданский рабочий ранен при обстреле региона со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, 17 мая был обстрелян Кореневский район. Старовойт отметил, что было зафиксировано 11 прилётов между Гордеевкой и Троицким.

«Есть пострадавший — гражданский рабочий», — заявил он.

Губернатор добавил, что пострадавшего доставили в Глушковскую центральную районную больницу с осколочными ранениями поясничной области. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее Старовойт заявил, что в Курской области пограничники сбили украинские дроны-камикадзе.