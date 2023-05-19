Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в окно дома и упал во двор
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«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, сейчас на месте работают взрывотехники и оперативная группа.
Также 19 мая Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела села Старый Хутор со стороны украинских боевиков.