Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в окно дома и упал во двор

Беспилотник упал во дворе жилого дома в Белгороде, перед этим он врезался в окно одной из квартир на седьмом этаже, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, сейчас на месте работают взрывотехники и оперативная группа.

Также 19 мая Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела села Старый Хутор со стороны украинских боевиков.