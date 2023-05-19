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Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в окно дома и упал во двор

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Беспилотник упал во дворе жилого дома в Белгороде, перед этим он врезался в окно одной из квартир на седьмом этаже, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в окно дома и упал во двор
  • Gettyimages.ru

«В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, сейчас на месте работают взрывотехники и оперативная группа.

Также 19 мая Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела села Старый Хутор со стороны украинских боевиков.

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