Гладков: никакого захода ДРГ в Борисовском районе Белгородской области не было
- AP
По его словам, был обстрел сёл Богун-Городок и Цаповка, а также хутора Лозовая Рудка со стороны ВСУ, но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет.
Гладков рассказал, что некоторые Telegram-каналы пытаются интерпретировать эти данные как заход ДРГ с целью вызвать панику среди жителей.
«Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают», — заявил губернатор.
Он пообещал информировать в случае изменения обстановки.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.
Российские военные уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.
22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.