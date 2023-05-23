Гладков: никакого захода ДРГ в Борисовском районе Белгородской области не было

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что никакого нового захода украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Борисовском районе региона не было.

По его словам, был обстрел сёл Богун-Городок и Цаповка, а также хутора Лозовая Рудка со стороны ВСУ, но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет.

Гладков рассказал, что некоторые Telegram-каналы пытаются интерпретировать эти данные как заход ДРГ с целью вызвать панику среди жителей.

«Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию. Военные отрабатывают», — заявил губернатор.

Он пообещал информировать в случае изменения обстановки.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области проникших на территорию российского региона украинских боевиков заблокировали и разгромили.

Российские военные уничтожили более 70 проникших в Белгородскую область украинских военнослужащих.

22 мая в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции.