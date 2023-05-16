Макрон: самолёты Украине не поставляем, но пилотов начнём обучать

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью телеканалу TF1 рассказал, что с главой Украины Владимиром Зеленским они договорились о том, что Франция предоставит Киеву новые вооружения, поможет с ремонтом уже предоставленной техники и начнёт обучение украинских пилотов. Впрочем, про поставки самолётов пока речи не идёт.

Мы, конечно, скоро поговорим и про реиндустриализацию, и про зарплаты, и про покупательную способность, возможно, про снижение налогов и про ваш имидж среди французов. Но здесь вчера вечером состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского. Вы ему пообещали вооружения, боеприпасы. Можем ли мы узнать, какого типа оружие, какого типа бронетехнику, в каком количестве и на какую сумму?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: На самом деле президент Зеленский был в Париже уже не впервые — прошлый визит состоялся в феврале. Прежде всего у нас возникает доверительный диалог. И стратегия Франции на самом деле проста: помочь Украине сопротивляться, организовать контрнаступление в тот момент, когда она решит, чтобы привести всех за стол переговоров и на тех условиях, которые она выберет, построить для неё долгосрочный мир. В этом контексте, как вы знаете, мы уже много всего поставили: знаменитые артиллерийские установки Caesar, множество боеприпасов, бронемашины. Мы были первыми, кто поставил лёгкие танки. И вчера мы с президентом Зеленским и его командой зафиксировали, что им ещё нужно.

Я здесь сейчас не буду уточнять, поскольку с самого начала я очень осторожен, чтобы не ослабить наших украинских друзей. Но мы решили поставить новые боеприпасы. Мы решили вместе с украинцами строить на востоке страны площадки для обучения их военных, для обучения батальонов, которые будут заниматься контрнаступлением и сопротивлением, и для ремонта машин и пушек, потому что именно это нужно Украине.

Он просил у вас истребители, как у всех лидеров, с кем он встречается. Вы сказали ему «нет». Это «нет» сегодня, «нет» завтра или «нет» навсегда?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Мы открыли возможность для обучения пилотов.

Украинских пилотов во Франции?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Совместно с другими европейскими странами, которые к этому готовы. Я могу сказать, что переговоры сейчас идут и с американцами.

С какого момента? На французских самолётах, на истребителях Mirage 2000, видимо?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Обучение может стартовать уже сейчас.

То есть нет табу? Много месяцев оно было.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, линия всё та же. Табу нет. Франция стоит на тех же позициях — помочь Украине сопротивляться. И сейчас многое стоит на кону, потому что успех этого контрнаступления будет играть решающую роль для того, чтобы построить долгосрочный мир. Во-вторых, мы не воюем с Россией. Мы помогаем Украине защищаться от России. То есть мы не отправляем оружие, которое позволило бы достигнуть российской территории или атаковать Россию. В-третьих, иногда мы ставим ограничения. И я должен сказать: я больше не могу вам это поставить, потому что мы должны защищать нашу страну, наши уязвимые места, чтобы не ослабить способность Франции защищать себя. В рамках этих ограничений мы продолжаем продвижение и помогаем Украине продвигаться.

И ещё — думаю, могу это сказать — мы отправляем оружие эффективное: установки Caesar, танки AMX-10RC. И каждый раз именно мы инициировали новые шаги. Я вам уже сказал, что на сегодняшний день обучение и способность ремонтировать, приводить в рабочее состояние оборудование, которое мы уже поставили, — это главное. К тому же мы поставим ещё другое оборудование, боеприпасы, ракеты, которые помогут Украине сопротивляться и провести это контрнаступление.

Итак, проясним. Франция отправит Украине самолёты?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Нет, я не говорил про самолёты — я говорил про ракеты, я говорил про обучение.

Вы будете обучать членов авиакоманд…

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Мы начинаем с обучения. Это всё равно будет чисто теоретический разговор. А нам нужно начать с обучения — мы договорились об этом со многими европейскими странами.

Дата выхода в эфир 15 мая 2023 года.