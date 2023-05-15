Президент Украины Владимир Зеленский непублично планировал нападения на территории России и подрыв трубопровода, по которому нефть поставляется в Венгрию. Как пишет The Washington Post, данные американской разведки, попавшие в сеть, раскрывают агрессивные порывы украинского лидера, что резко контрастирует с его публичным спокойным образом.

Президент Украины Владимир Зеленский завоевал доверие западных правительств, пообещав не использовать оружие, которое они предоставляют, для осуществления атак на территории России. Однако, как пишет The Washington Post, за закрытыми дверями украинский лидер предлагал действовать в гораздо более дерзкой манере, а именно оккупировать российские сёла, чтобы получить влияние над Москвой, и разбомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается в Венгрию, являющуюся членом НАТО. Кроме того, в частных беседах он также выражал желание ударить ракетами большой дальности по целям внутри границ России. Всё это подробно описывается в секретных документах американской разведки, содержащих детали его разговоров с высокопоставленными помощниками и военным руководством.

Как продолжает издание, эти документы, о которых ранее не сообщалось, являются частью крупной подборки секретных материалов Пентагона, которая распространилась на платформе Discord. В этих документах Зеленский предстаёт лидером с выраженными агрессивными наклонностями, что резко контрастирует с его публичным образом спокойного руководителя. Эти данные были получены посредством перехвата цифровых коммуникаций, и они предоставляют редкую возможность узнать образ мыслей Зеленского.

Представители Пентагона, располагающие информацией по вопросам, изложенным в просочившихся в сеть документах, не оспаривают подлинность этих материалов. Согласно этим документам, в некоторых случаях Зеленский старается сдерживать амбиции своих подчинённых, в других же он сам предлагает осуществить рискованные военные шаги.

На встрече в конце января Зеленский предложил Украине «наносить удары по России», одновременно перебрасывая украинские сухопутные войска на вражескую территорию с целью «оккупации неуказанных российских приграничных городов», о чём говорится в одном документе под грифом «совершенно секретно». Цель должна была заключаться в том, чтобы «обеспечить Киев рычагами влияния в переговорах с Москвой», говорится в документе.

В конце февраля в ходе другой встречи с генералом Валерием Залужным, главнокомандующим Вооружёнными силами Украины, Зеленский «выразил озабоченность» в связи с тем, что «у Украины нет ракет большой дальности, способных достичь мест дислокации российских войск внутри России, и вообще оружия, с помощью которого можно было бы их атаковать». Согласно другому секретному документу, Зеленский затем «предложил, чтобы Украина атаковала неназванные места дислокации в Ростовской области», используя беспилотники.

На встрече в середине февраля с вице-премьером Юлией Свириденко Зеленский предложил Украине взорвать нефтепровод «Дружба», по которому нефть перекачивается в Венгрию. Согласно материалам разведки, «Зеленский подчеркнул, что Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить промышленность венгерского премьер-министра Виктора Орбана, которая работает в основном на российской нефти».

Подробно описывая детали того разговора, представители разведки признают, что Зеленский «выражал гнев в адрес Венгрии и, следовательно, вероятно, озвучивал преувеличенные и бессодержательные угрозы». Однако в других документах, где говорится о том, что Зеленский предлагал дерзкие военные шаги, не было подобных оговорок, характеризовавших поведение украинского лидера.

Когда в ходе интервью The Washington Post Зеленского спросили, предлагал ли он оккупировать часть России, он отверг эту информацию и назвал утверждения американской разведки «фантазиями». Тем не менее он всё же подчеркнул, что имеет право использовать нетрадиционную тактику для защиты своей страны.

«Украина имеет полное право защищать себя, и мы это делаем. Я уверен, что мы должны использовать любые средства», — сказал Зеленский.

Как напоминает издание, применение ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России является особенно чувствительной темой для Белого дома, который уже давно обеспокоен тем, что конфликт на Украине может выйти из-под контроля и привести к катастрофическому противостоянию между Соединёнными Штатами и Россией — крупнейшими в мире ядерными державами. Хотя Вашингтон предоставил Зеленскому передовое вооружение на миллиарды долларов, президент Байден неизменно отклоняет просьбы украинского лидера отправить ему дальнобойные твердотопливные тактические баллистические ракеты класса «земля — земля» ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Отвечая на вопрос о разведданных, указывающих на то, что Зеленский рассматривал возможность применения ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, он сказал, что Украина об этом не думает.

«Никто в нашей стране не отдавал приказов о наступлении или ударах по территории России», — ответил Зеленский.