Welt: будем десятилетиями поддерживать тесные отношения — Шольц подчеркнул солидарность с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц и украинский президент Владимир Зеленский обсудили пакет поставки Киеву немецкого вооружения на €2,7 млрд, сообщает Welt. После этого они выступили на совместной пресс-конференции. Зеленский поблагодарил немецкий народ за оружие, которое «сделает мир безопаснее». Шольц, в свою очередь, пообещал, что солидарность с Украиной останется «стойкой и сильной».

«В самый трудный момент Германия доказала, что она настоящий друг и надёжный союзник». Эти слова украинский президент Владимир Зеленский вписал в гостевую книгу дворца Бельвю. Позже на совместной пресс-конференции он и канцлер Шольц ещё раз подчеркнули важность углублений отношений. Владимир Зеленский приехал с визитом в Германию. Вечером весь украинский народ в его лице наградят премией Карла Великого.

К 10 часам украинский президент подъехал к ведомству канцлера. На красной ковровой дорожке его ожидает глава ФРГ Олаф Шольц. За этим следует приём с отдачей военной почести. Потом канцлер и его гость ушли в ведомство канцлера — в том числе и для того, чтобы обсудить одобренный вчера Германией пакет поставки Украине вооружения на €2,7 млрд. Чуть позже Владимир Зеленский и Олаф Шольц выступили вместе перед прессой. Зеленский поблагодарил за пакет поставки вооружения.

ВЛАДИМР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Украинский народ будет всегда благодарен немецкому народу. Благодаря лидерству Германии и твоему лидерству, Олаф, появился шанс сделать мир безопаснее. И чем больше в этом Германия будет лидировать, тем лучше будет для мира на земле.

Шольц подчеркнул солидарность с Украиной.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Мы здесь в Германии, наши граждане, выражаем полную солидарность с людьми, которые бежали сюда от жестоких атак. Эта солидарность стойкая и сильная. Наши страны будут десятилетиями поддерживать тесные отношения. На фоне кошмара и вопиющей несправедливости мы ещё теснее смыкаем наши ряды.

За час до встречи с канцлером Шольцем украинский президент встретился в дворце Бельвю с президентом Германии Штайнмайером. Потом он подписал гостевую книгу. После этого прошли переговоры. Четыре советника с немецкой стороны и четыре — с украинской.

В Берлине Зеленский приземлился ранним вечером. Из Рима в Берлин его привёз правительственный самолёт Airbus в сопровождении истребителей ВВС Eurofighter. Это кадры из Италии. Соблюдаются строжайшие меры безопасности для украинского президента. После этого он на вертолёте отправился в Бендлер-блок, а не на лимузине, как показывают эти кадры. Потом его отвезли в отель, местонахождение которого неизвестно.

Сразу после приземления Зеленский написал у себя в Twitter: «Уже в Берлине. Оружие. Большой пакет. Противовоздушная оборона. Восстановление. ЕС. НАТО. Безопасность». Это важные для него ключевые слова. Сегодня вечером он получит премию Карла Великого. Пока неизвестно, поедет ли он для этого лично в Ахен.

Дата выхода в эфир 14 мая 2023 года.