Der Spiegel: Зеленскому не разрешили выступить с обращением на Евровидении
Организаторы Евровидения отказали Владимиру Зеленскому во вступительном слове во время финала конкурса, пишет Der Spiegel. Просьба украинского президента, «к сожалению, не может быть принята, поскольку она нарушает правила мероприятия», — приводит издание отрывок из официального заявления.
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