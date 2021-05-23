N-TV: выступление Германии на «Евровидении» шокировало зрителей

Выступление Германии на «Евровидении» было отмечено конфузом, пишет N-TV: зрителей шокировала танцовщица, выступавшая в костюме руки с выпяченным средним пальцем. Как отмечает издание, согласно задумке, костюм должен был изображать знак «мир», однако во время выступления один из пальцев загибался, в результате чего получался неприличный жест.

Выступление немецкого исполнителя Йендрика Зигварта на «Евровидении» спровоцировало шумиху, пишет N-TV. «Там на сцене танцует средний палец?» — задавались вопросом шокированные зрители в соцсетях.

Как пишет издание, согласно задумке, одна из участниц подтанцовки Йендрика должна была выступать в костюме руки, изображающей знак «мир». Сам же певец исполнял композицию «Я не чувствую ненависти» и сорвал аплодисменты. Однако во время выступления, один из двух пальцев, изображавших знак «мир» загибался, оставляя выпяченным лишь средний палец.

«Интересно, что самой запоминающейся частью немецкого выступления стал средний палец, который Германия четыре минуты показывала всему миру», — приводит издание цитату одного из пользователей Twitter. Ещё один пользователь написал, что хотел бы такой костюм для деловых видеоконференций.

В результате, получив три балла, Германия заняла в конкурсе предпоследнее место, пишет N-TV: позади остались только британские исполнители, которые не получили ни одного балла. Победителем стала Италия: как отмечает издание, это было первое «Евровидение» после вынужденной паузы в прошлом году.