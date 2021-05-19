DE: британцы поражены выступлением Манижы, но победу пророчат представительнице Мальты

Жители Великобритании высоко оценили выступление россиянки Манижи в полуфинале Евровидения-2021, особенно отметив гигантское платье, из которого она вышла на сцене, пишет Daily Express. Тем не менее британские букмекеры называют вероятным победителем песенного конкурса этого года представительницу Мальты Дестини Чукуньере.

Британцы остались поражены выступлением российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Как отмечает Daily Express, наибольшее впечатление на зрителей международного песенного конкурса в Великобритании произвело гигантское платье россиянки, которое там сравнили с нарядом матрёшки.

Несмотря на то что в состоявшемся во вторник в Роттердаме полуфинале конкурса зрители должны были выбрать исполнителей от десяти стран, выступления которых они хотят увидеть в финале Евровидения в субботу, выступление представительницы от России «отвлекло» британцев. Они поспешили поделиться своими впечатлениями в Twitter, особенно отметив наряд, из которого в середине выступления вышла Манижа.

«Россия заслуживает победы хотя бы за трюк с платьем», — отметил один из пользователей социальной сети. «Ну что за платье, фантастика», — написал ещё один пользователь.

При этом некоторые британцы признались, что остались немного разочарованы тем, что из платья вышла только Манижа, так как они ожидали увидеть там ещё и подтанцовку певицы или ещё несколько исполнителей. «Было бы ещё лучше, если бы из этого платья вышли ещё три маленьких певца», — приводит Daily Express слова одного из прокомментировавших выступление россиянки британцев.

Тем не менее поразил жителей Соединённого Королевства не только наряд певицы, но и посыл её песни Russian Woman.

«Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России, — рассказала о песне сама Манижа. — Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полётов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя».

Однако победу британские букмекеры предрекают не Маниже, а представительнице Мальты 19-летней Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Также, если верить букмекерам, высока вероятность победы итальянской рок-группы Måneskin с песней Zitti e buoni или французской певицы Барбары Прави с треком Voilà.

При этом, по прогнозам букмекерских контор, британца Джеймса Ньюмана, который представит в финале Евровидения песню Embers, ожидает провал, пишет Daily Express.