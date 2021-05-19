Daily Express Оригинал

DE: британцы поражены выступлением Манижы, но победу пророчат представительнице Мальты

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жители Великобритании высоко оценили выступление россиянки Манижи в полуфинале Евровидения-2021, особенно отметив гигантское платье, из которого она вышла на сцене, пишет Daily Express. Тем не менее британские букмекеры называют вероятным победителем песенного конкурса этого года представительницу Мальты Дестини Чукуньере.
DE: британцы поражены выступлением Манижы, но победу пророчат представительнице Мальты
Reuters

Британцы остались поражены выступлением российской певицы Манижи в полуфинале Евровидения-2021. Как отмечает Daily Express, наибольшее впечатление на зрителей международного песенного конкурса в Великобритании произвело гигантское платье россиянки, которое там сравнили с нарядом матрёшки.

Несмотря на то что в состоявшемся во вторник в Роттердаме полуфинале конкурса зрители должны были выбрать исполнителей от десяти стран, выступления которых они хотят увидеть в финале Евровидения в субботу, выступление представительницы от России «отвлекло» британцев. Они поспешили поделиться своими впечатлениями в Twitter, особенно отметив наряд, из которого в середине выступления вышла Манижа.
 
«Россия заслуживает победы хотя бы за трюк с платьем», — отметил один из пользователей социальной сети. «Ну что за платье, фантастика», — написал ещё один пользователь.
 
При этом некоторые британцы признались, что остались немного разочарованы тем, что из платья вышла только Манижа, так как они ожидали увидеть там ещё и подтанцовку певицы или ещё несколько исполнителей. «Было бы ещё лучше, если бы из этого платья вышли ещё три маленьких певца», — приводит Daily Express слова одного из прокомментировавших выступление россиянки британцев.
 
Тем не менее поразил жителей Соединённого Королевства не только наряд певицы, но и посыл её песни Russian Woman.
 
«Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России, — рассказала о песне сама Манижа. — Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полётов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя».
 
Однако победу британские букмекеры предрекают не Маниже, а представительнице Мальты 19-летней Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Также, если верить букмекерам, высока вероятность победы итальянской рок-группы Måneskin с песней Zitti e buoni или французской певицы Барбары Прави с треком Voilà.
 
При этом, по прогнозам букмекерских контор, британца Джеймса Ньюмана, который представит в финале Евровидения песню Embers, ожидает провал, пишет Daily Express.
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