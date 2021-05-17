ERR: делегации Исландии и Польши на Евровидении отправили в карантин

Из-за положительных результатов при тестировании на коронавирус делегации Польши и Исландии попали в карантин и не смогли выйти на бирюзовую дорожку во время церемонии открытия песенного конкурса «Евровидение» в конференц-центре Rotterdam Ahoy. Из предосторожности в мероприятии также не принимали участие представители Румынии и Мальты, которые жили в одной гостинице с инфицированными, сообщает ERR.

В выходные дни в ходе рутинного контроля во время подготовки к песенному конкурсу «Евровидение» в Роттердаме положительные тесты на коронавирус были выявлены у представителей делегаций Польши и Исландии.



Положительный тест в польской делегации был получен в субботу. На сцене Евровидения делегация была в четверг, но тогда у всех участников тесты были отрицательные, сообщили организаторы. Человек, получивший положительный тест, находится на самоизоляции, а остальные сдали ПЦР-тест и остаются в карантине.



В воскресенье положительный тест был выявлен у представителя делегации Исландии. Остальные представители делегации сдали ПЦР-тест и находятся на самоизоляции.



В связи с этим участники от этих стран не смогли выйти на так называемую бирюзовую дорожку в воскресенье. В качестве меры предосторожности в мероприятии также не приняли участие представители Румынии и Мальты, так как они находились в одной гостинице с инфицированными.



Песенный конкурс «Евровидение-2021» проходит в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал — 22 мая.



Представитель Эстонии Уку Сувисте выступит во втором полуфинале. Телеканал ETV+ и портал ERR будут вести прямую трансляцию шоу с комментариями на русском языке. Оба полуфинала и финал в прямом эфире комментируют Александр Хоботов и Юлия Календа.



Дата публикации 17 мая 2021 года.





