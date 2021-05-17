ERR: делегации Исландии и Польши на Евровидении отправили в карантин

Из-за положительных результатов при тестировании на коронавирус делегации Польши и Исландии попали в карантин и не смогли выйти на бирюзовую дорожку во время церемонии открытия песенного конкурса «Евровидение» в конференц-центре Rotterdam Ahoy. Из предосторожности в мероприятии также не принимали участие представители Румынии и Мальты, которые жили в одной гостинице с инфицированными, сообщает ERR.
В выходные дни в ходе рутинного контроля во время подготовки к песенному конкурсу «Евровидение» в Роттердаме положительные тесты на коронавирус были выявлены у представителей делегаций Польши и Исландии.
Положительный тест в польской делегации был получен в субботу. На сцене Евровидения делегация была в четверг, но тогда у всех участников тесты были отрицательные, сообщили организаторы. Человек, получивший положительный тест, находится на самоизоляции, а остальные сдали ПЦР-тест и остаются в карантине.
В воскресенье положительный тест был выявлен у представителя делегации Исландии. Остальные представители делегации сдали ПЦР-тест и находятся на самоизоляции.
В связи с этим участники от этих стран не смогли выйти на так называемую бирюзовую дорожку в воскресенье. В качестве меры предосторожности в мероприятии также не приняли участие представители Румынии и Мальты, так как они находились в одной гостинице с инфицированными.
Песенный конкурс «Евровидение-2021» проходит в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал — 22 мая.
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