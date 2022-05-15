Guardian: победа украинской группы на Евровидении даёт Британии надежду на проведение конкурса в следующем году

12:11
Боксёр Кудряшов — о победе Ковалёва: Пулев не устоял перед джебами Сергея
Бывший чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу россиянина Сергея Ковалёва в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде (США) над Тервелом Пулевым из Болгарии.
12:05
Губернатор Белгородской области выехал в обстрелянный посёлок Середа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выехал в посёлок Середа, который ранее был обстрелян со стороны Украины.
12:00
В Якутии потушили все лесные пожары
В пресс-службе ГУ МЧС Якутии заявили, что спасатели потушили в регионе за сутки последние четыре природных пожара.
11:57
Тарасова: ЧМ-2022 по хоккею без сборной России — это недохоккей какой-то
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие сборной России по хоккею была на чемпионате мира 2022 года.
11:51
Латвия приостановила железнодорожный транзит военных грузов Белоруссии
Латвия приостановила железнодорожный транзит белорусских военных грузов через свою территорию, заявило латвийское министерство сообщения.
11:38
В Москве выявили 335 случаев коронавируса за сутки
В Москве за сутки выявили 335 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
11:35
Хорватский защитник Едвай: останусь в следующем сезоне в «Локомотиве»
Хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай сообщил, что не собирается покидать столичную команду, несмотря на отлучение российских клубов от еврокубков в сезоне-2022/23.
11:32
Российские средства ПВО сбили 15 БПЛА Украины за ночь на 15 мая
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 15 мая уничтожили 15 БПЛА Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
11:29
Боец ММА Василевский — о победе Ковалёва над Пулевым: советская школа самая лучшая
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский прокомментировал победу соотечественника Сергея Ковалёва в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде над Тервелом Пулевым из Болгарии.
11:27
Украина отклонила заявку на прокачку газа через ГИС «Сохрановка»
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания подаёт газ для Европы транзитом через Украину в объёме 62,7 млн куб. м через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной.
11:15
Путин поздравил Российский Красный Крест со 155-летней годовщиной
Президент России Владимир Путин поздравил общественную организацию Российский Красный Крест (РКК) со 155-летней годовщиной основания.
11:12
Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка в Белгородской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка Середа Белгородской области.
11:08
Коробкина и Адышкин стали победителями Московского полумарафона
Легкоатлеты Елена Коробкина и Павел Адышкин завоевали золотые медали Московского полумарафона.
11:03
В России за сутки госпитализировали 1125 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1125 человек с COVID-19, накануне — 2498. Об этом сообщили в оперативном штабе.
10:58
Минобороны России заявило об уничтожении двух установок С-300 ВСУ
Российская авиация уничтожила две пусковые установки С-300 украинской армии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
10:57
ВКС России поразили два пункта управления и четыре склада вооружения и боеприпасов ВСУ
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска в течение ночи поразили два пункта управления и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
10:57
Василевский вошёл в топ-20 голкиперов по количеству побед в плей-офф НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл в гостях «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче серии и вышел в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции.
10:52
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.
10:49
Премьер Ливана заявил о нормальном ходе парламентских выборов
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что голосование на парламентских выборах в стране идёт в нормальном режиме.
10:44
Кабмин ФРГ готов к ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что кабмин ФРГ подготовил всё для запуска процесса ратификации в Германии соглашения о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
10:40
Быстров отреагировал на шутку Каттани про несуществующий «Зенит»
Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Быстров прокомментировал шутку спортивного директора московского «Спартака» Луки Каттани про петербургский «Зенит».
10:37
Один человек погиб в ходе организованной СБУ провокации в херсонской колонии
Один человек погиб в результате провокации, организованной Службой безопасности Украины (СБУ) в колонии в Херсоне, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
10:32
Пожары на площади около 2300 га тушат в лесах Иркутской области
Пресс-служба правительства Иркутской области заявила, что в лесах региона тушат более 20 пожаров на площади около 2,3 тыс. га.
10:25
Блахович надеется, что UFC даст ему титульный бой
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович из Польши прокомментировал победу над австралийцем Александром Ракичем.
10:25
На освобождённых территориях ДНР национализируют объекты инфраструктуры
Объекты водоснабжения, энергообеспечения и железнодорожная инфраструктура, находящиеся на освобождённых территориях ДНР, будут национализированы.
10:13
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 543 человека
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 543 человека.
10:10
Виктор Гусев ожидает результативного матча между «Спартаком» и «Зенитом»
Известный спортивный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
10:00
В Чили неизвестные ограбили дом министра обороны
Неизвестные грабители пробрались в дом министра обороны Чили Майи Фернандес Альенде.
09:55
TSN: Кучеров с травмой доигрывал серию плей-офф НХЛ с «Торонто»
Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с травмой доигрывал серию 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
09:52
Замглавы НАТО уверен в положительном решении по членству Финляндии и Швеции
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ выразил уверенность в позитивном решении по вопросу членства Финляндии и Швеции в альянсе.
09:49
Ковалёв — о победе над Пулевым: мне нужен ещё один бой, чтобы вернуть прежнюю форму
Бывший обладатель трёх чемпионских поясов Сергей Ковалёв прокомментировал победу над Тервелом Пулевым из Болгарии в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде.
09:47
В ряде северных районов Индии объявлен красный уровень опасности из-за жары
Метеорологический департамент Индии объявил красный уровень опасности в ряде районов на севере страны.
09:37
В ДНР заявили о 48 обстрелах республики со стороны ВСУ за сутки
За прошедшие сутки украинские военные 48 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
09:34
Белоруссия продлила до конца года безвиз для граждан Латвии и Литвы
В МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.
09:26
Блахович победил Ракича в главном бою турнира UFC Vegas 54
Польский боец смешанных единоборств (ММА) Ян Блахович одержал победу над Александром Ракичем из Австралии в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 54.
09:18
В ЛНР заявили, что войска ВСУ при отступлении заминировали завод «Заря»
В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном.
09:10
Ковалёв победил Пулева в главном бою боксёрского вечера в Инглвуде
Бывший обладатель трёх чемпионских поясов Сергей Ковалёв в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде одержал победу над Тервелом Пулевым из Болгарии.
09:04
Более 100 человек тушат пожар в районе Телецкого озера в Горном Алтае
Более 100 человек тушат природный пожар на площади 1 га в районе Телецкого озера в Республике Алтай.
08:57
Американский боксёр Джермелл Чарло стал абсолютным чемпионом мира
Американец Джермелл Чарло защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксёрской организации (WBO).
08:47
В Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров
В пресс-службе администрации Красноярского края заявили, что пожарные за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров.
08:41
«Эдмонтон» впервые с 2017 года вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:34
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле посёлка Середа
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.
08:26
Тридцать сейвов Василевского помогли «Тампе» пробиться в 1/4 финала плей-офф НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:24
Минобороны России опубликовало видео работы группы огневой поддержки армейской авиации
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации в ходе спецоперации на Украине.
08:11
«Каролина» Свечникова вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
«Каролина Харрикейнз» оформил выход во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:10
В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка войсками ВСУ
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.
07:57
Власти Кипра смягчили меры по коронавирусу
Совет министров Кипра с 15 мая принял решение снять ряд ограничительных мер по коронавирусу.
07:47
В Ливане начались парламентские выборы
Голосование на парламентских выборах началось в Ливане, в 07:00 мск по всей стране открылись избирательные участки.
07:27
Байден прокомментировал гибель десяти человек при стрельбе в американском Буффало
Президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в супермаркете города Буффало в штате Нью-Йорк, заявил о важности борьбы с внутренним терроризмом.
07:09
Foreign Policy: действия США не позволили большинству стран выступить против России
Многие страны мира не выступили против России из-за недовольства ситуацией с демократией в США. Об этом сообщил в статье корреспондент американского издания Foreign Policy Майкл Хирш.