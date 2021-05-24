Daily Mail: победителей «Евровидения» подозревают в употреблении наркотиков

Лидера группы Maneskin, победившей на Евровидении, подозревают в употреблении кокаина, пишет Daily Mail: на камеры попал момент, когда Дамиано Дэвид делает подозрительное движение, напоминающее употребление наркотиков через нос. Сам Дэвид отрицает обвинения: вся группа предложила сдать тесты на наркотики, подчеркнув, что ей «нечего скрывать».

Солист победившей на «Евровидении» итальянской группы Maneskin Дамиано Дэвид отрицает, что употреблял наркотики во время мероприятия и предложил сдать тест на наркотические вещества, пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что вчера камеры запечатлели как Дамиано Дэвид во время конкурса нагибается к столу, что многие приняли за характерное для употребления наркотиков через нос движение. Однако артист отрицает, что употреблял кокаин: Maneskin выпустили официальное заявление, в котором предложили сдать тесты на наркотики и подчеркнули, что им «нечего прятать».

Как напоминает Daily Mail, Maneskin заняли на «Евровидении» первое место, опередив исполнителей из Франции и Швейцарии и набрав 524 балла. Выступая на пресс-конференции, Дэвид прокомментировал попавший на камеры эпизод, заявив, что один из участников группы разбил стакан. Он также подчеркнул, что не употребляет наркотики.