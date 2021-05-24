Daily Mail: победителей «Евровидения» подозревают в употреблении наркотиков

03:42
На Украине оценили отказ США от санкций против «Северного потока — 2»
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отказ США от санкций против реализации газопровода «Северный поток — 2».
03:06
Гидрометцентр прогнозирует заморозки в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Иркутской области и в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки.
02:40
В Колумбии за сутки зафиксировали более 21 тысячи случаев коронавируса
В Колумбии за прошедшие сутки выявили 21 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 3 232 456.
02:32
«Лейкерс» уступили «Финиксу» в первом матче серии плей-офф НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Финикс Санз» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
02:22
Блинкен прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.
02:16
Малиновский стал лучшим ассистентом сезона в Серии А
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим ассистентом по итогам минувшего сезона итальянской футбольной Серии А.
02:02
«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Каролину» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ
«Нэшвилл Предаторз» в овертайме одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубок Стэнли.
01:52
Синоптики прогнозируют тёплую погоду в Европейской России в конце мая
Погода, близкая к климатическим нормам, будет наблюдаться в Европейской России до конца мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
01:51
«Ганновер» объявил о возвращении Бийола в ЦСКА
Немецкий футбольный клуб «Ганновер» объявил о возвращении полузащитника Яки Бийола в московский ЦСКА.
01:31
Гаттузо покидает пост главного тренера «Наполи»
Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лауррентис сообщил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо покидает свой пост.
01:17
Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А впервые за три сезона в «Ювентусе»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром по итогам минувшего сезона в итальянской Серии А.
01:02
Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» Европы сезона-2020/2021
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру входящих в состав УЕФА европейских чемпионатов, по итогам сезона-2020/2021.
00:59
В Бразилии выявили более 35 тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 35 819 и достигло 16 083 258.
00:53
Португальский журналист заявил, что Крицюк является одним из лучших вратарей Примейры
Португальский журналист Жоау Пимпим назвал российского голкипера «Белененсеша» Станислава Крицюка одним из лучших вратарей этого сезона в Примейре.
00:39
Самолёт вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
Самолёт, направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в Екатеринбург из-за столкновения с птицей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».
00:34
«Брага» одолела «Бенфику» и выиграла Кубок Португалии по футболу
«Брага» одержала победу над «Бенфикой» в финале Кубка Португалии по футболу.
00:18
Вильфанд рассказал о погоде на Урале и в Поволжье на следующей неделе
Период сильной жары с температурой до +37 °С продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
00:09
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал бронзу по итогам сезона Лиги 1
«Монако» и «Ланс» не выявили победителя в матче заключительного, 38-го тура французской футбольной Лиги 1.
00:02
ПСЖ обыграл «Брест» и завоевал серебро Лиги 1
ПСЖ одержал победу над «Брестом» в матче заключительного, 38-го тура французской футбольной Лиги 1.
23:58
Белую медведицу доставили из Якутска в Москву на реабилитацию
Из Якутска в Москву 23 мая самолётом военно-транспортной авиации ВКС России была доставлена белая медведица, нуждающаяся в срочной реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны России.
23:55
«Лилль» победил «Анже» и стал чемпионом Франции по футболу
«Лилль» нанёс поражение «Анже» в матче заключительного, 38-го тура французской футбольной Лиги 1.
23:50
«Милан» обыграл «Аталанту» благодаря голам с пенальти и занял второе место в Серии А
«Милан» одержал победу над «Аталантой» в матче заключительного, 38-го тура итальянской футбольной Серии А.
23:43
Дубль Мораты помог «Ювентусу» разгромить «Болонью» в Серии А и выйти в Лигу чемпионов
Туринский «Ювентус» одержал крупную победу над «Болоньей» в матче заключительного, 38-го тура итальянской футбольной Серии А.
23:42
Глава Евросовета прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске
Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.
23:28
«Филадельфия» вышла вперёд в серии плей-офф НБА с «Вашингтоном»
«Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграл «Вашингтон Уизардс» в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
23:27
В ЦПВС заявили о подготовке террористами провокации перед выборами в САР
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы готовят провокацию перед выборами президента Сирии.
23:12
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 166 346 635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
23:05
Россиянка Пракатень выиграла этап КМ по академической гребле в Швейцарии
Чемпионка Европы россиянка Анна Пракатень одержала победу на Люцернской регате — втором этапе Кубка мира по академической гребле в Швейцарии.
22:57
Маас прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске
Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.
22:50
Яшкин считает, что российским хоккеистам повезло в матче с Чехией на ЧМ-2021
Чешский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился мнением о матче между сборными России и Чехии на чемпионате мира по хоккею в Латвии.
22:38
Россияне Крамаренко и Худяков выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу
Российские спортсмены Александр Крамаренко и Максим Худяков заняли первое место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в болгарской Софии.
22:25
Сборная США разгромила Канаду на ЧМ по хоккею
Сборная США по хоккею одержала разгромную победу над Канадой в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.
22:24
Швейцария обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Сборная Швейцарии одолела команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге.
22:19
В Молдавии за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 75 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 254 676.
22:17
Лунёв заявил, что Черчесов ставит перед сборной России амбициозные задачи на Евро-2020
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв рассказал, что главный тренер Станислав Черчесов ставит перед национальной командой амбициозные задачи на предстоящий чемпионат Европы.
22:01
Сборная России выиграла медальный зачёт на ЧЕ по водным видам спорта
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
21:58
Число случаев коронавируса в Латвии достигло 130 945
За прошедшие сутки число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Латвии возросло на 233, в результате чего общее число заболевших за всё время пандемии достигло 130 945.
21:50
Кейн — второй игрок в истории АПЛ, ставший лучшим бомбардиром и ассистентом в одном сезоне
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал вторым футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), которому удалось стать и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом чемпионата в одном сезоне.
21:45
Экстренно севший в Минске самолёт Ryanair прилетел в Вильнюс
Ранее экстренно севший в аэропорту Минска самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту литовской столицы.
21:35
Кампенартс выиграл 15-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
Бельгийский велогонщик Qhubeka-Assos Виктор Кампенартс одержал победу на 15-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».
21:28
Глава МИД Британии прокомментировал сообщения о задержании Протасевича
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своём Twitter прокомментировал сообщения о задержании основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
21:22
Женская сборная России по плаванию стала второй в комбинированной эстафете на ЧЕ
Российские пловчихи Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Арина Суркова завоевали серебряные медали в комбинированной эстафете на дистанции 4 х 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
21:13
Егорова стала серебряной призёркой ЧЕ в плавании на 400 м вольным стилем
Россиянка Анна Егорова заняла второе место в плавании на 400 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
21:02
Российские пловцы завоевали серебро в комбинированной эстафете на ЧЕ
Россияне Климент Колесников, Кирилл Пригода, Михаил Вековищев и Андрей Минаков заняли второе место в комбинированной эстафете по плаванию на дистанции 4 х 100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
20:57
Экстренно севший в Минске самолёт Ryanair вылетел в Вильнюс
Самолёт авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившийся в аэропорту Минска, вылетел из белорусской столицы в Вильнюс.
20:56
Бородин стал чемпионом Европы в комплексном плавании на 400 м с юниорским рекордом мира
Россиянин Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 м в комплексном плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
20:49
ЦСКА стал победителем молодёжного чемпионата России по футболу
Московский ЦСКА занял первое место в молодёжном первенстве России по футболу по итогам сезона-2020/21.
20:37
Ефимова выиграла бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла третье место на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
20:28
В «Спартаке» сообщили об отсутствии предложений от «Вест Хэма» по Кралу
Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что клуб не получал предложений от английского «Вест Хэма» по трансферу полузащитника красно-белых Алекса Крала.
20:22
Число случаев коронавируса в Греции достигло 389 804
В Греции за сутки выявили 877 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране было выявлено 389 804 больных COVID-19.