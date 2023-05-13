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Bloomberg: спецпредставитель КНР посетит Украину, Россию и ЕС, чтобы закрепить за Пекином образ глобального миротворца

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В начале следующей недели китайский спецпредставитель Ли Хуэй отправится в рабочую поездку, которая будет включать Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. По словам МИД КНР, эта миссия должна показать приверженность страны миру и диалогу, пишет Bloomberg.
Bloomberg: спецпредставитель КНР посетит Украину, Россию и ЕС, чтобы закрепить за Пекином образ глобального миротворца
РИА Новости

В понедельник китайский спецпредставитель Ли Хуэй отправится в турне, которое будет включать Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. С помощью этих визитов Пекин «активизирует свои усилия по дипломатическому урегулированию» вооружённого противостояния между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg.

«Визит китайских представителей в соответствующие страны является ещё одним проявлением приверженности Китая содействию диалогу и в полной мере демонстрирует, что Китай твёрдо стоит на стороне мира», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
 
Председатель КПК Си Цзиньпин объявил, что направит посланника на Украину в прошлом месяце во время своего телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Китайский лидер стремится «укрепить свой имидж глобального миротворца» после того, как западные державы надавили на него и потребовали осудить Владимира Путина за спецоперацию, утверждает издание.
 
Телефонные переговоры между Си и Зеленским состоялись вскоре после того, как посол КНР во Франции поставил под сомнение суверенитет некоторых бывших советских республик, вызвав тем самым гнев у их руководства. Позже Пекин удалил стенограмму заявлений чиновника и заявил, что они не отражают политику правительства, напоминает Bloomberg.
 
Некий европейский дипломат в Пекине заявил изданию, что турне китайской делегации является одновременно политическим жестом и «миссией по установлению фактов». Он предположил, что Польшу включили в маршрут Ли, потому что страна громко заявляла о возможной реакции на конфликт.
 
Основатель аналитического Центра Китая и глобализации Генри Ван Хуйяо охарактеризовал решение об отправке посланника на Украину как «действительно важное». «Китай должен активно выступать посредником и участником, чтобы люди восприняли эту активность серьёзно и увидели, что Китай может сыграть положительную роль», — сказал он, добавив, что турне Ли может улучшить отношения Пекина не только с ЕС, но и с США.
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Bloomberg США Северная Америка
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