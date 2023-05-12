SCMP: заявления дипломатов свидетельствуют, что США и Китай возобновили переговоры на высоком уровне

Заявления, сделанные в четверг после переговоров представителей США и Китая, стали чётким сигналом о том, что практически прерванное ранее двустороннее взаимодействие между этими странами возвращается к жизни, пишет South China Morning Post. В частности, советник США по нацбезопасности Джейк Салливан на этой неделе встретился с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И, а министр торговли Китая Ван Вэньтао обсудил экономические вопросы с американским послом в Пекине Николасом Бернсом, говорится в статье.

Высокопоставленные представители США и Китая провели на этой неделе двухдневные переговоры в Вене. Причём эта встреча стала наиболее представительной после прошлогодней личной встречи лидеров двух стран Си Цзиньпина и Джо Байдена, пишет South China Morning Post. Как сообщил Белый дом, советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан и высокопоставленный китайский дипломат Ван И обсудили, в частности, обострение конфликта на Украине и проблемы, касающиеся Тайваня.



«Обе стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений США и Китая, а также проблем глобальной и региональной безопасности», — говорится в официальном заявлении Белого дома. «Эта встреча была частью постоянных усилий, направленных на поддержание открытых каналов для связи и ответственного подхода к соперничеству», — также отмечается в сообщении.



Согласно заявлению Вашингтона, в ходе переговоров обе стороны договорились «поддерживать этот важный стратегический канал связи для достижения этих целей», опираясь на результаты, достигнутые в ходе встречи между Байденом и Си на острове Бали (Индонезия) в ноябре 2022 года.



Высокопоставленный официальный представитель администрации Байдена также рассказал журналистам после завершения встречи в Вене, что переговоры Салливана и Вана, которые проходили в австрийской столице в среду и в четверг на этой неделе, в общей сложности продолжались более восьми часов.



Китайские государственные СМИ также подтвердили, что обе стороны «договорились продолжать эффективно использовать этот стратегический канал связи». В частности, государственное информационное агентство Китая Xinhua сообщило, что Ван и Салливан «провели откровенные, глубокие, содержательные и конструктивные обсуждения, направленные на устранение препятствий и стабилизацию китайско-американских отношений».



Согласно сообщениям китайских СМИ, тайваньский вопрос при этом занимал важное место в повестке дня. «Ван И всесторонне изложил официальную позицию Китая по тайваньскому вопросу. Две стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, таким как ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Украине», — передаёт Xinhua.



После ноябрьского саммита президент США Джо Байден принял решение направить госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, чтобы продолжить стабилизацию двусторонних отношений, которые, по мнению многих, на тот момент были практически на самом низком уровне с тех пор, как между двумя странами были установилены официальные дипломатические отношения в 1979 году, напоминает South China Morning Post.



Однако поездка Блинкена была отменена после того, как над территорией США в феврале этого года был замечен предполагамый «шпионский» аэростат Китая, который был сбит военными. Кроме того, попытки продолжать двусторонний диалог на высоком уровне были подорваны визитами американских официальных лиц на Тайвань, а также встречей главы тайваньской администрации со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти, говорится в статье.



Поэтому заявления, сделанные в четверг по итогам встречи в Вене, стали самым чётким сигналом о том, что прерванное ранее двустороннее взаимодействие вновь возвращается к жизни, подчёркивает South China Morning Post. Кроме того, и другие американские официальные лица, в том числе министр финансов Джанет Йеллен и посол Вашингтона в Пекине Николас Бернс, выразили готовность возобновить переговоры со своими китайскими коллегами.



В четверг министр торговли Китая Ван Вэньтао встретился с Бернсом, чтобы обсудить торгово-экономические вопросы. По данным китайского министерства, эта встреча была огранизована по просьбе Вашингтона. И хотя конкретные даты возможного визита Блинкена в Пекин при этом не обсуждались, стороны выразили надежду, что в ближайшие месяцы дальнейшие встречи и переговоры будут продолжаться.



Более дружелюбный тон, который демонстрируют американские официальные лица в последнее время, включая выступление Салливана в Брукингском институте в прошлом месяце, показывает китайцам, что «ещё не все надежды потеряны», считает Юнь Сун, которая возглавляет китайское направление в Центре Стимсона в Вашингтоне.



По её мнению, участие Салливана в недавних переговорах в Вене вместо Блинкена наверняка было связано с пожеланиями Пекина, учитывая, что Блинкен зачастую выступал с угрожающими заявлениями, в том числе предупреждая Китай о «серьёзных последствиях», если он решит поставлять России оружие. И это приводило к тому, что китайцы не видели смысла вступать в переговоры с Вашингтоном, поскольку считали, что он в любом случае будет проводить одну и ту же политику, пояснила Сан в интервью South China Morning Post.



По её словам, ещё одним знаком доброй воли стало недавнее возвращение в Китай награбленных предметов старины на общую сумму около $3,5 млн. Это стало возможным после уголовного расследования, проведенного властями Нью-Йорка в отношении американского коллекционера, поясняется в статье.



В свою очередь, бывший американский дипломат Роберт Дейли, который долгое время работал в Пекине, также считает, что внезапное возобновление переговоров на высоком уровне связано с достижением общего соглашения по «семантике» этих переговоров. «Хорошо, что Вашингтон и Пекин нашли условия, на основании которых они смогут договариваться», — подчеркнул Дейли.



Ожидается также, что за переговорами Вана и Салливана последуют и другие встречи на высоком уровне, сообщается в статье. В частности, представитель США по торговле Кэтрин Тай планирует встретиться с министром торговли Китая Ван Вэньтао во время заседания министров торговли стран АТЭС, которое будет проходить 25 и 26 мая в Детройте (штат Мичиган). Об этом сообщил осведомлённый источник из правительственных кругов США.



Также ходят слухи о том, что Пентагон хочет организовать встречу между министром обороны Ллойдом Остином и его китайским коллегой Ли Шанфу во время диалога Шангри-Ла в Сингапуре в следующем месяце, пишет South China Morning Post. И хотя официальный Пекин пока не подтвердил эти предполагаемые переговоры, они выглядят вполне возможными, учитывая возобновившееся взаимодействие сторон в последнее время.



Но хотя администрация Байдена сейчас продвигает переговоры, направленные на обеспечение стабильности двусторонних отношений, она сталкивается при этом со значительным политическим давлением внутри страны, отмечается в статье. Ожидается, что после многолетних дебатов Байден в ближайшее время выпустит указ о создании группы по проверке исходящих инвестиций и экспортному контролю, которая будет применять более жёсткие ограничения в сфере продажи американских технологий Китаю.



По сути, такая комиссия станет дополнительной версией Комитета по иностранным инвестициям в Соединённых Штатах (CFIUS), который занимается проверкой покупки активов США зарубежными организациями, поясняется в статье. Спустя лишь несколько часов после встречи Салливана и Вана в Вене глава подкомитета по надзору и подотчётности при комитете палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст обвинил Министерство торговли США в «слишком медленном» ограничении продажи технологий в Китай.



Он выступил с таким заявлением во время заседания комитета, посвящённого проблемам экспортного контроля. «Коммунистическая партия Китая использует американские технологии для создания более точного и смертоносного оружия, чтобы топить наши авианосцы и уничтожать наши войска», — подчеркнул при этом Маст. «Но в то время как Си Цзиньпин готовится к бою, Джо Байден… отчаянно пытается умилостивить врага», — также заявил он.



Готовность администрации Байдена продолжить развивать взаимодействие с Пекином будет подвергаться испытанию на прочность и во время других предстоящих мероприятий, говорится в статье. В частности, на саммите АТЭС в Детройте планируется обсудить «проблему экономического принуждения», которая также будет в центре внимания и на встрече представителей G7 встретятся в Хиросиме (Япония) уже на следующей неделе.



Как полагает Дейли, именно вопрос о том, как долго сможет продолжаться возобновлённый недавно диалог на фоне сложностей, и станет настоящей «проверкой усилий по стабилизации», вне зависимости от того, доберётся ли Блинкен или другие высокопоставленные чиновники до Пекина в ближайшее время. «Настоящая стабильность потребует от обеих сторон проявлять выдержку и политическое мужество», — заключил он в интервью South China Morning Post.