SZ: «ошибочный путь» — Китай пригрозил ЕС последствиями из-за санкций против компаний за связи с Россией

Китай предпримет «решительные действия» для защиты своих законных прав и интересов в случае введения ЕС санкций против семи компаний, поддерживающих деловые связи с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает Süddeutsche Zeitung. Он призвал ЕС «не идти по этому ошибочному пути». Пекин, по его словам, отвергает любые действия, которые используют отношения между Китаем и Россией как предлог для нанесения ущерба торговому сотрудничеству.

Министерство иностранных дел Китая вынесло предупреждение Европейскому союзу — в довольно резких выражениях. Речь идёт о возможных санкциях ЕС в отношении китайских компаний, которые поддерживают деловые отношения с Россией и поставляют детали, которые, в свою очередь, могут быть использованы для производства оружия. Ранее о возможных штрафных мерах ЕС в отношении этих компаний сообщали британские СМИ, пишет Süddeutsche Zeitung.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в понедельник: «Это очень опасно. Мы призываем ЕС не идти по этому ошибочному пути». В противном случае, по его словам, Китай предпримет «решительные действия» для защиты своих законных прав и интересов. Пекин, по его словам, отвергает любые действия, которые используют отношения между Китаем и Россией как предлог для нанесения ущерба торговому сотрудничеству.

По данным СМИ, Европейская комиссия предложила включить в новый пакет санкций против России меры, направленные против семи китайских компаний. Утверждается, что они поставляют в Россию снаряжение для российских военнослужащих, задействованных в конфликте на Украине, а также электронные компоненты и чипы, которые используются при производстве оружия. Ожидается, что в среду постоянные представители 27 стран — членов ЕС обсудят эту инициативу в Брюсселе. Евросоюз намерен согласовать 11-й пакет санкций в конце этого месяца.

Как отмечает издание, в проект нового санкционного списка попала материковая китайская компания 3HC Semiconductors, которую обвиняют в попытках обойти экспортный контроль и поставлять электронные компоненты российскому военно-промышленному комплексу, а также King-Pai Technology, производящая микроэлектронику. Кроме того, список содержит пять компаний, базирующихся в Гонконге: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Против четырёх китайских компаний уже введены санкции США, передаёт Süddeutsche Zeitung.